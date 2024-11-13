港姐冠軍爆富豪飯局內幕　曾有「悲情港姐」稱號忽然坐擁兩幢豪宅

2005年度香港小姐競選冠軍葉翠翠，2015年嫁給建築師老公周曉東，婚後育有3子，一家入住3千呎紅山半島獨立屋，樓高三層更有私人花園，有指現時樓價已升至約9千萬港元。葉翠翠婚後減少幕前演出，現時轉型成為美容界KOL，主力直播帶貨，更多時間相夫教子。

葉翠翠親力親為送小朋友返學。（IG：@tracy_ip）

葉翠翠親自照顧三名兒子。（IG：@tracy_ip）

2005年葉翠翠。（影片截圖）

葉翠翠依然Keep得好好。（IG@tracy_ip）

日前，她就自爆15、6年前左右經常和成功人士食飯，當中亦有唔少得著：「我有問有咩辦法可以成功？大家有冇諗到個成功人士點答我？佢好簡單就答到我呢個問題，佢話你想成功嘅話就去做你自己唔做嘅嘢。即係話你想更上一層樓就係你唔做嘅事情去突破自己，要突破自己先可以做上一層樓嘅人，可能係決策上面，你會得到更好嘅結果。」

富貴！（截圖）

葉翠翠與富豪傳緋聞！（截圖）

15年前與成功人士食飯！（截圖）

她又分享聽過生意人去收購廠的做法：「佢會俾好多訂單去做，令呢間廠去買好多機器，俾個假希望佢，之後就取消訂單，令佢陷入財困，咁就係收購嘅好時機。商業世界唔係你食我就係我食你，好無人性。如果咁樣先成功就不成也罷？咁就注定你係普通人。」

葉翠翠有「悲情港姐」稱號，因為母親患有嚴重腎病，父親退休零收入，屋企又養落一大竇狗，一個人要撐起成頭家。之後她曾與內地富商黃有龍（趙薇老公）拍拖，享受童話式愛情，卻因突然坐擁兩幢豪宅，換來「港姐股神」稱號，遭袁彌明及吳文忻圍插及傳被包等負面新聞，之後更遭無綫雪藏。之後有傳因不肯生仔而分手，最終無緣嫁入豪門。對方其後與趙薇在一起，而且很快懷有BB。

點撃睇葉翠翠3,000呎獨立屋：