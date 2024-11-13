愛回家｜邵初自爆有心意對象暗戀對方6年之久：最後都係冇結果

撰文：吳子生
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邵初於2021年參加香港小姐，勇奪季軍及友誼小姐獎項。今年7月，邵初獲安排加入劇組《愛．回家之開心速遞》飾演律師「Minnie」一角。邵初在劇中一頭短髮初登場即惹起網民關注，有網民大讚她很靚女有氣質，而且演技夠自然不做作。

邵初今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

昨日（12/11）邵初現身電視城出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時表示：「其實都加入咗劇組都一段時間，環境所有嘢都適應。而最近編劇太有創意，係要我嘅角色Minnie去溝仔，對我嚟講係有少少難。（本身溝仔對你嚟講好難咩？）哈哈，本身我就冇難度嘅，但Minnie溝係有啲難度。因為Minnie本身係一個好強悍嘅律師嚟，要我喺劇入面去追男仔係有啲難。（現實你有冇試過主動追男仔？）係少嘅，反而我覺得而家冇呢樣嘢，大多數係情投意合，大家係會自然走埋一齊。（讀書嘅時候有冇遇到心意對象？）讀書嘅時候有遇過一位男仔，我係暗戀咗佢六年，當時喺讀緊小學四年級，我一直鍾意佢到讀中三嘅時候，點知最後都冇結果。不過之後大家都冇再聯絡，但如果見到面都會打招呼嘅始終都係朋友。」

邵初今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）
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