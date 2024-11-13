關寶慧恨結婚準備玩交友apps　一提緋聞對象黃日華即失笑

梁思浩一時話要「起壇」請關寶慧嚟做嘉賓，一時又笑佢係男人。（陳順禎攝）

「鬼后」關寶慧昨晚現身電視城為《直播靈接觸》任嘉賓，她接受訪問時笑言已準備好同梁思浩鬥「嘴」，又指梁思浩雖然成日咒自己，但都多謝對方，原因係唔想太長命。「頭先我哋講佢前世係女人，我前世係男人，咁應該係會結婚嘅。（幾時結？）好想，點都要擺一次酒，7月14搞大佢。我其實準備結婚廿幾年，但無人同我結咋嘛。」

關寶慧坦言恨結婚。（陳順禎攝）

提到感情事，關寶慧指朋友由落力到放棄，梁思浩即提議他搵江美儀。「嗰日有人WhatsApp我，話佢都玩交友app，我其實成日都想搵徵婚公司，我其實近乎放棄㗎啦。所以今集講前世今生好啱我，因為我係相信前世係有啲嘢，影響我今世係咁，真係㗎，你睇下有啲人結到婚，有啲人結唔到。（會唔會自己一個更開心？）唔會！唔會！緊係想有人照顧。」問到傳足幾年緋聞嘅黃日華時，關寶慧即時失笑，又指已否認多次。「有次我去買衫，店員話『人逢喜事，著咩衫都靚』我問佢咩意思，我未生日，佢話『你拍緊拖嘛，就嚟結婚啦』，我心諗我自己都唔知，我每次出街都係咁，講咗3年。（會唔會令追求者卻步？）我深信如果真係鍾意我，點都會搵到我。」

關寶慧、袁鳳瑛齊為《直播靈接觸》任嘉賓。（陳順禎攝）

關寶慧透露之後會拍微電影以及舞台劇，問到有無興趣拍劇，她表示好耐之前其實有傾過，但最後無成事，問到心水男主角的話，她即表示：「一定唔會揀梁思浩。黎耀祥，我哋係對方各自合作最多嘅拍檔，近年真係少咗機會同佢合作。」