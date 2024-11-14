任晴佳出席巴黎名媛舞會 媽媽琦琦爆6年前已被大會邀請

一年一度的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）是最受矚目的頂級年度社交盛會，今年盛會11月30日於巴黎舉行，每年能夠參與此傳統舞會的名媛均讓人期待。今年，任達華與琦琦愛女任晴佳（Ella）獲邀將出席此盛會，早前Ella親身到巴黎預先為舞會試裝，穿上Giambattista Valli 高級訂造服，每件都是鮮艷亮麗，而琦琦一直陪在身邊，琦琦笑言：「我完全冇畀意見，一切由個女自己決定，佢鍾意啲鮮色禮服，因為無論係佢自己還是睇到嘅人，都會覺得特別開心，Ella希望個個人都生活得開心。」

現年只得19歲的Ella，是父母的掌上明珠，天生遺傳父母的優良基因，甜美的臉蛋與逆天身材，擁178cm身高與42吋長腿，得天獨厚，Ella更是一名學霸，正在海外修讀大學二年級。原來6年前Ella已被邀請到巴黎名媛舞會，不過當時年紀還小，希望專心讀書，至今年總被他們的誠意打動出席，琦琦說：「係呀，當時可能大家見佢咁高，以為佢已經好大個，但其實當時只得14、5歲，要專心讀書考大學，所以未有參加。今年參加，我哋同Ella都覺得可以見識吓、開吓眼界，可以學到好多嘢，世界各地嘅人都有被選出席，可以學到唔到地方嘅文化，同時都學到禮儀，小朋友應該係咁樣，要向住學習嘅態度去嘗試每一件事。」