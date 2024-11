前英皇女星梁洛施(Isabella)與李澤楷有過一段情,未婚誕下三子。可惜兩人在2011年分手,共同撫養三名兒子,兩人現是「孩子父母」的關係。梁洛施近年復出幕前,靚爆現身亞洲電影節,更獲邀擔任醫美公司代言人,氣質依然!梁洛施日前於Instagram分享逾20年前照片,竟然逆齡生長愈來愈靚。

梁洛施於2009年為李澤楷誕下一子,翌年再誕下一對孖仔。(視覺中國)

梁洛施咁多年都咁靚!(陳順禎攝)

梁洛施翻出舊照,她發文稱:「Throwback to a picture taken over 20 years ago. Wishing you a very Happy Birthday and many more to come」。原來她為金牌經理人Kim Chou(周優根)送上生日祝福。當年未到20歲的梁洛施仍然稚嫩青澀,青春無敵;如今36歲的她則散發濃濃女人味,皮膚白滑緊緻依舊,相當迷人呀!

梁洛施分享20年前舊照。(IG@isabella.leong)

青春無敵呀!(IG@isabella.leong)