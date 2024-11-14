TVB寵妻小生北上宣傳親民受歡迎　生圖曝光真實狀態獲讚Babyface

現年47歲的蕭正楠（Edwin）現時婚姻、事業兩得意，與太太黃翠如結婚6年恩愛如昔，錫對方錫到濃，被讚是「模範老公」，最近還盛傳黃翠如疑有喜，獲全城祝福；而最近熱播的TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，蕭正楠也有份參與，除了為角色操肌外，當中還一人分飾三角，絕對是演技大爆發。

蕭正楠分享與太太黃翠如的合照，大曬恩愛。(IG@edwinsiu)

時常都咁sweet。(IG@edwinsiu)

為角色操fit。(IG@edwinsiu)

蕭正楠最近在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角。（劇照）

日前，蕭正楠隨劇組到上海宣傳劇集，態度友善、親民獲激讚，該網民寫上：「蕭正楠老師給很多影迷簽字，還一起合照自拍，人超nice，要不是那道欄桿，很多影迷要跳到他身上啦。」從片段所見，蕭正楠原本已完成工作準備離開，但見到粉絲的熱情即上前逐一簽名又合照，可謂有求必應，而經理人則在旁叫粉絲不要擠，非常受歡迎。

蕭正楠日前隨劇組到上海宣傳劇集。（小紅書）

獲粉絲送花。（小紅書）

態度親民。（小紅書）

為粉絲逐一簽名。（小紅書）

而近鏡下，蕭正楠的真實狀態也令網民驚嘆，當日蕭正楠一身斯文又不失時尚感的打扮，一臉容光煥發，身型又fit，不少網民讚嘆他真人凍齡又靚仔，一點都不似真實年齡，紛紛留言大讚：「脆魚你老公得得地喔」、「從年輕一直帥到現在」、「真是babyface」、「天呢好年輕的狀態」、「蕭生看上去就是個性很好很溫和的樣子哈哈哈他們兩個公婆都是」。

蕭正楠獲讚「baby face」。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）