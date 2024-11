現年30歲的何依婷(Regina)在2017年參選港姐奪得亞軍後入行,憑甜美外貌及清純氣質深受網民喜愛。早前何依婷趁着萬聖節悉心打扮,化身性感小惡魔,大露背短裙的綁帶設計十分吸睛,日前她又化身天使,仙氣滿瀉!何依婷寫道:「惡魔改邪歸正,試一試天使造型👼🏻Which one do you like?無論咩造型,皮膚都需要美美的輪廓線和膠原滿滿的感覺💕」

相中所見,身穿白色吊帶裙的何依婷戴上一對天使翼,再加上一身白滑肌,網民紛紛留言激讚:「好靚的天使」、「真正天使下凡」、「Gorgeous」!何依婷去年在劇集《新聞女王》中飾演心機女主播「徐曉薇」而彈起,形象入屋,甚有觀眾緣!不過何依婷就選擇在事業高峰期與富二代男友拉埋天窗,去年年底正式榮升人妻,有傳二人婚後搬入價值三千多萬的有紅磡樓王之稱的海名軒,婚後生活富貴!

