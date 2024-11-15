億萬星二代現明星足球隊阿倫親自試腳　出名有艷福獲封現代韋小寶

校長譚詠麟（阿倫）和TVB總經理曾志偉領軍的香港明星足球隊，最近與陳百祥（阿叻）和王晶新組的精裝明星足球隊內鬥，兩隊積極招兵入隊，提升球隊吸引力。而近日，居然有位你想都想不到他會踢波的人，居然出現在明星足球隊訓練場上，就連阿倫都以「稀客」來形容這位隊友。

校長譚詠麟（阿倫）和TVB總經理曾志偉早前率領香港明星足球隊到天津踢友賽。（小紅書）

日前香港明星足球隊練波，譚詠麟介紹有位稀客。（小紅書）

校長親自試腳。（小紅書）

校長笑指對方球技得斗零咁多。（小紅書）

雖然連日打風又落雨，但無阻香港明星足球隊每逢星期三的操練，日前一課還來了一位稀客，他就是慈善伶王新馬師曾兒子，被戲稱為慈善羚羊的鄧兆尊。片中，校長笑言：「今日有個稀客，我估都估唔到佢會出現，我啱啱同佢試過腳，發覺佢係有少少球技，斗零咁多。」

這位稀客就是鄧兆尊，拉筋拉到面都紅埋。（小紅書）

一點都不Hea。（小紅書）

但樣子好似有點辛苦。（小紅書）

校長親自試腳。（小紅書）

隨後鏡頭影住正在認真拉筋的鄧兆尊，雖然拉到面都紅晒，但依然咬緊牙關，一點都不Hea，精神可嘉。校長在旁「食花生」，抵死說：「邊有人拉筋拉得咁招積，你拉七字筋呀？」又取笑對方：「頭先佢行出嚟幾驚佢拗柴。」其後鄧兆尊挺住小肚腩在校長指導下做深蹲加強腹部肌肉和下肢力量，隊友說：「呢個動作對收腹肌好有用。」此時校長又灑鹽花：「係呀，係呀，對各樣運動都好呀。」另外，球隊另一重心人物黃日華，也歡迎鄧兆尊入隊，望著對方在場邊跑步笑說：「等待表現！」似乎鄧兆尊若要正式入隊，真的要加倍訓練了。

隊友說：「呢個動作對收腹肌好有用。」（小紅書）

校長開黃腔。（小紅書）

黃日華都有嘢講。（小紅書）

跟操。（小紅書）

大合照。（小紅書）

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鄧兆尊現時生活寫意，擁有多個物業身家過億的他生活無憂，得閒就開直播同網民傾下偈，而且他一向艷福無邊，同時與三位紅顏知己交往，享盡齊人之福，有「現代韋小寶」稱號，他最厲害的是還可令三位女友和平共處，被不少男士視為偶像。

鄧兆尊被網民封為「現代韋小寶」。

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）