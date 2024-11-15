巾幗梟雄之懸崖｜七爺秘書周麗欣入行17年　凍齡與胡定欣僅差三歲

TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》迴響相當好，尤其是主演的黎耀祥和胡定欣更為劇集帶來一個又一個高潮。胡定欣（七爺）身邊除了有柴十七（黎耀祥 飾）這位得力助手外，還有娜娜（邵初 飾）、方儀（莊思明 飾）、阿寶（關嘉敏 飾）、阿娟（周麗欣 飾）和阿麗（洪曼芹 飾）5位秘書，位位都有個人特色。不說不知道，看似與關嘉敏、洪曼芹同年齡的周麗欣，原來今年已經40歲！

《巾幗梟雄之懸崖》劇中飾演鄧桂嬋（七爺）的胡定欣身邊有除了有柴十七（黎耀祥 飾）這位得力助手外，還有娜娜（邵初 飾）、方儀（莊思明 飾）、阿寶（關嘉敏 飾）、阿娟（周麗欣 飾）和阿麗（洪曼芹 飾）5位秘書。（IG@kristyshaw.c）

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周麗欣曾參選過2007年香港小姐競選，落選後她輾轉間加入《味分高下》成為味之天使「士多啤梨」。據網上資料顯示，原來她在2011年曾與人組成女子組合Lacee Lacey，但可惜尚未出碟便遭解散。其後2008年她開始於一些劇集中出演，而大多都是禮物小姐、妓女、空姐、護士 等閒角。

Lacee Lacey這隊組合很快解散了。（網上圖片）

這個「跟得」助手傻傻哋咁，惹人好感。（網上圖片）

俗語說：「十年磨一劍」，就正好套用在周麗欣身上。2017年周麗欣在《超時空男臣》中飾演王君馨（飾 汪以珊）的助手Ceci而成功引起網民留意。當年她接受《香港01》訪問時，就曾表示過自己只是等一個機會。她說：「入行9年期間，講真一定有諗過自己可以做主角，只係欠運氣欠機會！入行初期有埋怨過公司點解唔俾我更有發揮嘅角色同點解唔俾機會我。因為咁2010年覺得喺公司無機會，曾經離開TVB，簽約出面經理人公司。但跌碰多年，令我明白到自己嘅不足。聲、色、藝，樣樣都剛剛好合格，可以應付工作，但無一項技能特別出色。所以而家努力吸收中，希望可以好似吸水海綿咁，吸多啲學多啲，吸到滴水，磨練好自己把刀先。自己真係好鍾意演戲，希望可以成為獨當一面、有創造力嘅女演員，目標張曼玉。現在正向住這個目標努力奮鬥。」

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受訪時，她也曾透露萌生放棄的念頭：「有一次試過去拍電影，本來飾演美女角色，但到達現場後，因人手不夠，要我着上黑色衫褲，畫黑塊面，走入公仔扮恐龍，原因係我夠高！嗰刻超想喊，感覺好侮辱，認為唔係演員嘅工作，原來自己可有可無，第一次有想放棄唔做嘅想法。但接咗工作就要完成佢，最終唯有頂硬上，捱過咗，依家回想都無咩嘢喇。」

除此之外，雖然周麗欣平時多套劇集中戲份不多，但亦偶有佳作，例如她在《踩過界》、《迷網》以及《BB來了》中客串做「癲婆」時也相當搶鏡，堪稱是「癲婆專業戶」。

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10年眨眼又過去，來到2020年《反黑路人甲》一劇，周麗欣亦有份參與。看到這裡的大家沒有猜錯，在《反黑路人甲》中她仍然默默地努力飾演一個小角色 趙美寶。當年她接受《香港01》訪問，坦言家境不富裕，家人也只是做着一份相對低收入的工作，但慶幸當她打算放棄做演員，轉行做其他文員等有穩定收入工作的時候，得到至親的家人支持。如果當初她放棄了，可能七爺秘書就是三缺一了。