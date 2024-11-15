Angelababy被爆有好消息傳出　明年疑有新劇播：想念大家

現年35歲的Angelababy (楊穎）去年因在法國被影到看瘋馬騷表演（Crazy horse Paris)後，引來眾多網民不滿，直指其行為不妥，隨後被發現多個社交平台遭到禁言，疑遭有關單位軟封殺。雖然，在今年年初她獲得解禁，但演藝事業已大不如前，至今仍然未有起色。但近日內地狗仔劉大錘開直播時則爆出有二字帶英文的藝人將會有好消息傳出，隨之網民們紛紛猜測直指是Angelababy，估計明年她會有戲劇作品推出。

Angelababy現身香港街頭拍攝。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy自解禁後工作量不及從前，將許多時間投放在兒子小海綿身上，更不時被網民偶遇兩母子一起逛街，她亦被多次發現頻頻來港，又在香港街頭拍攝寫真，遭懷疑想將重心搬回香港發展。

近日，她更空降微博超話上貼多張美照並表示：「想念大家。」渴望與粉絲們見面，但在幕前工作上她久久未有最新動態，令粉絲們都相當擔心。但近日狗仔劉大錘就開直播爆料，提到二字帶帶英文名藝人會有好消息傳出，頓時令大家紛紛猜測是Angelababy：「我們聽到比較靠譜的信息說會傳出來好消息，肯定是有影兒了吧！要不然我也不會在這兒跟你們講，就是那兩個字兒，然後有英文名的那個藝人，不提名了，但是我們確實聽到這個事兒，我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳。」

Angelababy罕有出席金像獎。（梁碧玲攝）

Angelababy發文表示想念大家。（微博圖片）

所以有網民猜測明年Angelababy將全面回歸幕前，而且傳其主演的古裝劇《相思令》會播出，因為在今年騰訊舉行的招商會中，待播劇集名單就有《相思令》，極有可能在明年順利播放。

Angelababy﹑宋威龍主演《相思令》。（《相思令》微博圖片）