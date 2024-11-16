「翻版廖碧兒」疑似升呢馬主　卸任後即離巢嫁金融才俊曬富貴生活

現年28歲的鄺美璇（Maisie）曾在2020年參選港姐，更有「翻版廖碧兒」之稱，被視為大熱之一的她入圍最後五強，並獲得「友誼小姐」，但她未有受到公司重用，一直未獲准拍攝任何劇集，而她在卸任後就不再續約，做回「老本行」金融行業。去年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友結婚，婚後不時大曬富貴生活。日前鄺美璇同家姐鄺美淇（Maggie）一起出席香港馬主協會晚宴，兩人都盛裝打扮現身，十分吸睛！

鄺美璇在2020年參選港姐並獲得「友誼小姐」。（IG@maisiekwong）

卸任後就不再續約，重投金融行業。（IG@maisiekwong）

大露背！（IG@maisiekwong）

去年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友結婚。（IG@maisiekwong）

當時鄺美淇亦有擔任姊妹團。（IG@maisiekwong）

送細妹出嫁。（IG@maggieekwongg）

兩姊妹一起出席晚宴。（IG截圖）

香港馬主協會晚宴。（IG截圖）

相中所見，鄺美璇身穿紫紅色Deep V晚裝，而鄺美淇就以高衩晚裝上陣，兩人都狀態Fit爆！據知香港馬主協會由一群熱愛賽馬運動的本地馬主所創辦，今次鄺美璇同家姐鄺美淇一起出席晚宴，疑似已經升呢做馬主！鄺美璇畢業於英國倫敦政治經濟學院，入行前曾任銀行客戶助理，她在2020年參選港姐，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹，但可惜幕前發展平平，卸任後即離巢。2022年年初鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功，兩人更到巴黎影婚紗相，去年年初正式舉行婚禮，婚後鄺美璇同老公到峇里島、泰國、意大利等地旅行，又不時獲邀出席晚宴，生活無憂。

鄺美璇同家姐鄺美淇（Maggie）一起出席香港馬主協會晚宴。（IG@maisiekwong）

兩人都盛裝打扮現身，十分吸睛！（IG@maisiekwong）

鄺美璇在2020年參選港姐，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹。（IG@maisiekwong）

但可惜幕前發展平平，卸任後即離巢。（IG@maisiekwong）

2022年年初鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功。（IG@maisiekwong）

兩人更到巴黎影婚紗相。（IG@maisiekwong）

浪漫。（IG@maisiekwong）

出嫁。（IG@maisiekwong）

去年年初正式舉行婚禮。（IG@maisiekwong）

婚後不時去旅行。（IG@maisiekwong）

婚後不時去旅行。（IG@maisiekwong）

意大利。（IG@maisiekwong）

幸福！（IG@maisiekwong）

而鄺美璇家姐鄺美淇亦曾在2016年回港參選港姐，樣貌標緻的她一直是大熱門，更有「翻版陳凱琳」之稱。不過鄺美淇最後大熱倒灶，30強止步，當時她與有蒙古血統的代蓮曦丹美（Daisy）爭20強最後一席，可惜鄺美淇慘被Foul，她在宣布一刻都即場「O嘴」。雖然鄺美淇當時曾透露有意入行發展，但近年她似乎已投身金融界，不時在社交平台大曬度假靚相，可見她落選後生活亦相當富貴，美貌依然！

鄺美琪（Maggie）曾在2016年參選港姐。（視覺中國）

眼大大、鼻高高。（IG@maggieekwongg）

依然好靚！（IG@maggieekwongg）

兩姊妹都靚女。（IG@maggieekwongg）

同是港姐出身。（IG@maggieekwongg）

慶祝生日。（IG@maisiekwong）

好Fit。（IG@maggieekwongg）

美貌依然！（IG@maggieekwongg）

大派福利！（IG@maggieekwongg）