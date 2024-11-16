88歲謝賢罕現身為前妻狄波拉慶祝生日　精神奕奕粉碎中風入院傳聞

現年88歲的謝賢（四哥）從影超過70年，2022年憑《殺出個黃昏》首奪金像獎影帝，但近年深居簡出的四哥一直鮮有公開露面，因而屢傳他健康出現問題，行動不便，更一度傳出中風入院。不過早前四哥就激罕現身，為前妻狄波拉（拉姑）慶祝73歲生日，張國榮前經理人陳淑芬在社交平台上載了生日會的短片，曝光了四哥的最新狀態！

謝賢在《殺出個黃昏》表現獲得一致好評。（劇照）

金像獎影帝！（大會提供）

2022年謝賢憑《殺出個黃昏》首奪金像獎影帝。（劇照）

謝賢憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

謝賢同兒子謝霆鋒。（視覺中國）

謝婷婷帶女兒Sara見公公謝賢、婆婆狄波拉和舅父謝霆鋒。（IG@jennifertsetingting）

謝賢被網民野生捕獲。（網上圖片）

四哥謝賢精神狀態相當好。（小紅書圖片）

陳淑芬曾曬出與謝賢的合照，力證他健康良好，精神奕奕！（IG@mrschan2000）

同場還有謝賢前妻狄波拉！（IG@mrschan2000）

狄波拉與謝賢離婚後保持友好關係。（視覺中國）

陳淑芬寫道：「閨蜜拉姑（狄波拉）生日，至親好友齊來祝賀❤️！壽星女人逢喜事精神爽，整天笑到合不攏嘴，幸福滿滿🥰🥰！好開心見到四哥（謝賢）精神奕奕，風趣依然，真棒👍👍👏👏！超溫馨開心熱鬧幸福的壽宴😍😍！祝拉姑身體健康、開心幸福❤️！」片中所見，四哥身穿黑色西裝襯紅色樽領上衣，以招牌髮型及太陽眼鏡示人，四哥同拉姑齊齊舉V，與拉姑老公鬍鬚Kong三人合照，又一起大派心心，兩人都笑容滿面，可見四哥精神不俗！

四哥激罕現身，為前妻狄波拉（拉姑）慶祝73歲生日。（影片截圖）

三人合照！（影片截圖）

大派心心！（影片截圖）

精神奕奕！（影片截圖）

劉嘉玲、上山詩鈉都有出席生日會。（影片截圖）

姜大衛李琳琳夫婦。（影片截圖）

好開心！（影片截圖）

生日會現場以大量氣球佈置，除了陳淑芬同四哥之外，劉嘉玲、上山詩鈉、姜大衛李琳琳夫婦等都有出席，眾人大嘆美食，又特別準備了生日蛋糕，𠱁到壽星女非常開心，拉姑不斷拍手大叫：「好勁呀！嘩！我好快樂呀！好開心呀」，更風騷派飛吻！而鬍鬚Kong更錫錫拉姑，兩人非常甜蜜！

拉姑生日。（影片截圖）

生日蛋糕。（影片截圖）

𠱁到壽星女非常開心。（影片截圖）

不斷拍手。（影片截圖）

派飛吻！（影片截圖）

生日快樂！（影片截圖）