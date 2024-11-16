前男子組合成員出道16年再戰「中年」　一開口歌聲美妙到令人驚嘆

現年38歲的趙浚承（Gary）早前參加了TVB的歌唱真人騷《中年好聲音3》，他被讚是「未來巨星」，但原來他多年前已經出道。趙浚承16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道，至2011年宣佈解散。

現年38歲的趙浚承（Gary）早前參加了TVB的歌唱真人騷《中年好聲音3》，他被讚是「未來巨星」。(節目截圖)

趙浚承16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

趙浚承前幾年以個人身份出發再戰樂壇，同時他亦轉換形象，轉走韓國Oppa路線。趙浚承本身已經有自身的條件，就是「高大靚仔」，再加上「唱得」，條件的確很吸引，可惜一直以來都星途平平，但自從他參加《中年好聲音3》，卻很矚目，引起了不少網民的注意。

趙浚承前幾年以個人身份出發再戰樂壇，同時他亦轉換形象，轉走韓國Oppa路線。(ig@garychiuchiuchiu)

趙浚承本身已經有自身的條件，就是「高大靚仔」，再加上「唱得」。(ig@garychiuchiuchiu)

趙浚承再加上「唱得」，條件的確很好，可惜一直以來都星途平平。(ig@garychiuchiuchiu)

最近「明星足球隊」帶著隊員四出比賽，原來趙浚承亦是明星足球隊其中一員，他在球場上的表現大家未見到時，已經被他的歌聲「融化」。上星期明星足球隊到梅州作賽，其社交平台分享了一段他唱歌的影片並寫下：「香港明星足球隊梅州五華友誼賽，趙浚承演唱一首《當你》，被觀眾大讚帥氣，顏值高。」

原來趙浚承亦是明星足球隊其中一員，他在球場上的表現大家未見到時，已經被他的歌聲「融化」。(小紅書圖片)

趙浚承演唱一首《當你》，被觀眾大讚帥氣。(小紅書圖片)

趙浚承一開口時已經令人驚嘆歌聲如此美妙，更令在場的觀眾站起來為他打氣。(小紅書圖片)

原來趙浚承亦是明星足球隊其中一員，他在球場上的表現大家未見到時，已經被他的歌聲「融化」。(小紅書圖片)

趙浚承一開口時已經令人驚嘆歌聲如此美妙，更令在場的觀眾站起來為他打氣，不少網民亦留言大讚：「雖然唔識距（佢），但唱功真係犀利」、「唱的太好聽了」、「感覺香港的明星都多才多藝」、「我發現香港的男士都是全能型人才，會演會唱會跳，還會踢球、個個身材保養跟年輕小夥一樣」。

趙浚承一開口時已經令人驚嘆歌聲如此美妙，更令在場的觀眾站起來為他打氣，不少網民亦留言大讚。(小紅書圖片)

趙浚承一開口時已經令人驚嘆歌聲如此美妙，更令在場的觀眾站起來為他打氣，不少網民亦留言大讚。(小紅書圖片)

趙浚承一開口時已經令人驚嘆歌聲如此美妙，更令在場的觀眾站起來為他打氣，不少網民亦留言大讚。(小紅書圖片)