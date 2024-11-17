甘比孖閨密支持劉鑾雄細佬　兩大百億富商女友罕露面至今無名份

城中富商大劉劉鑾雄今年以身家131億美元（約1020億港元）登上《福布斯》(Forbes)2024年度香港50大富豪榜第6位，貴為千億商場大亨的大劉實力雄厚，而他的細佬、人稱細劉的劉鑾鴻同樣是香港富豪，日前（15日）利福國際旗下位於啟德的「The Twins雙子匯1期」及崇光百貨（SOGO）開幕，身為利福國際集團主席兼執行董事的劉鑾鴻與兩名子女劉今蟾、劉今晨主持開幕儀式，大劉太太陳凱韻（甘比）亦有出席開幕禮，甘比在IG限時動態曬出合照，並寫道：「大劉當然支持細佬細劉啦。」

大劉劉鑾雄細佬劉鑾鴻。（資料圖片）

甘比近年迷上鈎織。（IG@kimbeechan_official）

大劉支持細劉！（IG截圖）

相中所見，雖然大劉未有出席開幕典體，但亦有現身支持細佬細劉。除了劉家人之外，甘比又曬出與富商馬清偉女友Winnie及林建岳女友林寶賢的合照，並寫道：「雙子匯第一（日）開張，行街之餘最開心見到失散的好朋友。」其實三人一向私交甚篤，同為富豪另一半的她們私下不時聚會，當中馬清偉父親是香港60年代的五大富豪之一馬錦燦，家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產等，估計身家過百億。馬清偉曾分別與陳美琪、薛芷倫有過一段婚姻，前女友是關之琳，據知現任女友Winnie是空姐出身，兩人由2005年拍拖至今近20年，Winnie不但與馬清偉舊愛關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。

甘比又曬出與富商馬清偉女友Winnie（左一）及林建岳女友林寶賢（右一）的合照。（IG截圖）

馬清偉（右一）同薛芷倫見證女兒出嫁。（IG@ballqueen）

據知馬清偉現任女友Winnie是空姐出身。（視覺中國）

兩人由2005年拍拖至今近20年。（視覺中國）

Winnie不但與馬清偉舊愛關之琳成為閨密，更不時與名媛闊太聚會。（IG@dr_maret_lee）

關之琳為邱李茂琪（Margaret）慶生。（IG@dr_maret_lee）

馬清偉同女友Winnie同場。（IG@dr_maret_lee）

馬清偉帶埋Winnie出席聚會。（IG@dr_maret_lee）

黎姿邀請了多位名媛好友出席活動，包括Winnie同甘比。（IG@gigilai_official）

私交甚篤。（IG@gigilai_official）

而林寶賢與擁有百億身家的林建岳同樣拍拖多年，據知林寶賢曾在徐淑敏老公黃浩開設的私人會所擔任經理，期間林寶賢經常到黃浩開設的另一家高檔壽司店採購，而林建岳恰巧在店面用餐幫襯，見到林寶賢之後便對其一見傾心。林建岳經常帶着女友出席活動，林寶賢亦成功融入上流社交圈，不時與黎姿、邱李茂琪等名媛聚會，她與林家人亦相處融洽。

林建岳經常帶着女友林寶賢（右一）出席活動。（視覺中國）

感情穩定。（視覺中國）

感情要好。（視覺中國）

黎姿、邱李茂琪、林寶賢聚會。（IG@dr_maret_lee）