陳蕾撞崩牙即拍片與友人分享　洪嘉豪、Jeffrey新歌BL味濃MV互毆

陳蕾一出場即少騷性感。（梁碧玲攝）

陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙(簡稱PKJ）齊齊開騷，除了自己歌曲外，洪嘉豪亦挑戰了鐵樹蘭嘅《遊戲。遊戲》，而Jeffrey亦挑選了台灣樂隊東城衛《夠愛》。音樂會上，驚喜一個接一個，當中包括Jeffrey同Kaho嘅新歌《我感覺到》、陳蕾、Kaho四手聯彈《我想和你好好的》、Jeffrey首唱新歌《孤獨美食家》、限定版《黑玻璃》。而為咗今次音樂會，苦練舞蹈嘅陳蕾，同Kaho、Jeffrey跳《伸縮自如的愛》、《我說不可以》，跳得似模似樣。不過最好笑都係Jeffrey自爆小學時已經睇《亞洲星光大道》，Kaho加把口話提議過陳蕾萬聖節時cosplay返當年嘅造型。

Jeffrey在音樂會上，露背又大騷麒麟臂。（梁碧玲攝）

PKJ一齊鬥車。（梁碧玲攝）

完騷後，PKJ齊齊接受訪問，陳蕾表示對住Kaho、Jeffrey反白眼到眼痛地步，但亦都十分懷念綵排時亂嚟mode。陳蕾日前綵排時玩到撞崩牙，她表示「唔𠝹脷都唔想補」，又自爆當時拍片分享畀朋友笑。「當時有一秒係空白，所以後來見到崩咗少少係好開心。」

陳蕾為音樂會苦練跳舞。（梁碧玲攝）

提到新歌《我感覺到》hehe味濃，問到MV會否有親熱場面，Kaho表示：「Jeffrey話再錫唔得，所有錫都畀晒華納，因為佢錫過MC，或者可能打囉。」但Jeffrey即話：「你嘅勝算比較低。」

陳蕾、Kaho首次在音樂上合作。（梁碧玲攝）

另外，講到叱咤我最喜愛男女歌手，Jeffrey止步15強，但他表示已經好開心，亦完全無失望； 而首次殺入10強嘅Kaho，除咗開心都係開心，問到打算如何拉票，他表示過往都無特別行動，最多都係網上呼籲大家； 而陳蕾則打算用音樂令大家投票。