叱咤2024｜商台女員工洩機密　流出得獎名單MIRROR只得兩人幸存

臨近年底除了各大電視台大搞頒獎禮，當然亦有各大電台機構舉辦的音樂頒獎盛事，其中一個最備受關注和討論度的一定是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。第二階段投票將於下星期一（11月18日）中午12時正式展開！「叱咤」我最喜愛的男歌手10強 現分別有 MC 張天賦、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆 等人，而女歌手方面則有 Gin Lee、JACE 陳凱詠、陳蕾、雲浩影、鄭秀文 等，但最近竟有 得獎名單流出？

話咁快又一年。2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》又嚟啦！

每年年底「叱咤」入圍名單都會在網上引起討論，粉絲、樂迷都會支持自己的心水偶像及為偶像拉票，好不熱鬧！不過，歷史總是會重覆，皆因每年都這個時候都總會有所謂的「得獎名單」流出，而今年都不例外。有網民近日在網上「公布」2024年 叱吒十大、組合、男歌手、女歌手的得獎名單，分別如下。

這一份是 2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「流出賽果」。（threads截圖）

2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》男歌手十強。

2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》流出版

叱咤樂壇 男歌手：金獎：馮允謙、銀獎：陳卓賢、銅獎：陳健安

叱咤樂壇 女歌手：金獎：Gin Lee、銀獎：Jace陳凱詠、銅獎：Cloud雲浩影

叱咤 組合：金獎：Dear Jane、銀獎：Collar、銅獎：雷同二友

特別要提及的是，「得獎」男歌手銅獎的陳健安並沒有入圍最後十強，而每年總會被強烈睇中的MIRROR組合和成員，則除陳卓賢和Anson Lo盧瀚霆兩人「幸存」外，其餘全數覆沒！

2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》女歌手十強。

2024年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》組合十強。

雖說以上內容僅供參考，但亦並非「一味靠估」，事關2021年亦有同一個「商台女員工流出得獎名單」出現，而且 流出名單 其實與「真」2021年《叱咤樂壇》得獎名單 也相距不遠，例如 流出名單 就「貼」中了「專業推介．叱吒十大」第一位 Rubberband的 Ciao，而MIRROR的《BOSS》和張敬軒的《俏朗君》亦分別位列第二，三名。

叱咤2021｜MIRROR掃八獎成終極贏家 姜濤冧莊奪兩大「我最喜愛」

以下是 2021年叱咤頒獎禮 男女歌手組合 事前「流出賽果」

2021年叱咤頒獎禮賽果「流出版」。（截圖）

舊文重溫：

叱咤2021｜商台女員工流出得獎名單 Anson Lo贏姜濤有歌曲獎攞？

2019年叱咤結果疑網上流出 「商台女員工」暗示林家謙今年大豐收

至於 叱咤樂壇男歌手 和 叱咤樂壇女歌手，流出名單 就「貼」中了 男歌手的金，銀獎 張敬軒和林家謙兩位，而女歌手的金銀銅獎方面，鄭欣宜，黃妍和林欣彤則三位均「貼」中了，命中率相當之高！

以下是 2021年叱咤頒獎禮 男女歌手組合 真正賽果

2021年叱咤樂壇頒獎禮賽果。（截圖）

以下是 2021年叱咤頒獎禮 得獎歌曲 事前「流出賽果」

2021年叱咤頒獎禮賽果「流出版」。（截圖）

以下是 2021年叱咤頒獎禮 得獎歌曲 真正賽果