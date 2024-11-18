前TVB性格小生近照曝光狀態極度憔悴 被粉絲捕獲一句說話即變臉
撰文：崔力生
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現年57歲的謝天華效力無綫多年，由舞蹈員跳到成為劇集男主角，期間謝天華演過多套受歡迎劇集，當中最經典一定是他在劇集《神鎗狙擊》一幕單手攀石傾電話，以及《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角，後者更令他奪得「最佳男配角」，攀上事業高峰。
近10年，謝天華將工作重心移至內地，電影、劇集、網劇、商演，以至登台騷，瓣數多多。此外，他又與張智霖、陳小春、梁漢文及林曉峰幾位好兄弟打著「大灣仔哥哥」牌頭，拍攝多個綜藝節目，大受歡迎，在內地可謂撈得風山水起；之前有指謝天華已擁過億身家，早在2015年更與太太聯名購入現時市值約半億的大坑複式豪宅，相當叠水。
雖然賺個盤滿缽滿，但一對仔女年紀始終還細，謝天華依然繼續努力賺錢養家，近日他又到了長沙開工，在下榻酒店被粉絲捕獲。片中所見，起初一名女粉絲一路跟拍，謝天華顯得有點Cool和黑面，直至女粉絲說：「老師你好，我要看你的戲，你的戲演得特別好。」他才露出微笑，禮貌地簡單說了句：「謝謝。」並揮手與粉絲揮手再見。
不過不少人的焦點卻放了在謝天華殘爆的容貌上，當日謝天華戴上畫家帽，以一身運動服飾打扮示人，但樣子比之前蒼老不少，滿面鬍鬚中見有不少白毛，兼驚現兩個大眼袋，狀態極度憔悴。雖然未知是否角色需要，但當日謝天華的狀態的確令人擔心，看來，謝天華努力搵錢之餘都要多多休息注意身體。