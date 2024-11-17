TVB視后一家返台山尋根認祖歸宗　圍村富貴老公陪伴裝香拜神

視后胡杏兒又靚演技又好，在中港兩地均有不俗人氣。胡杏兒嫁予李乘德誕下三子後，更將大部分心力投注於家庭。近日胡杏兒在社交網分享「尋根」短片，特意回家鄉尋找祖宗的足跡。

胡杏兒大仔7歲生日。（IG圖片）

44歲胡杏兒家庭事業兩得意。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒爺爺的祖屋位於台山市斗山鎮。胡杏兒罕有地戴上眼鏡及Cap帽，一身隨性打扮，有型又不失女人味。胡杏兒參觀了當地博物館及景點，之後終於回到祖屋，與鄉里牽手參觀祖屋，胡杏兒裝香拜地主，而一旁的李乘德及大仔Brendan亦做「跟得」老公及仔仔，陪胡杏兒尋根，最後影大合照留念，認祖歸宗，認真飲水思源。

胡杏兒回台山尋根。（小紅書）

胡杏兒發文指：「一起感受我家鄉的溫度~ 國慶期間，我和家人趁著空閒回了趟老家-廣東省 台山市斗山鎮。走在村裡的小路上，感覺時光都慢了下來，和老家的親戚們，一起聊起爺爺以前的事，我聽得心裡暖暖的。 進到爺爺的祖宅，看著那屋子雖然舊了，但每一處都殘留爺爺生活過的痕跡，滿滿都是感動！我們仨在祖屋前拍了合照，感覺特別有意義！告別親戚們，還又去逛了老家的南昌樓、文寧鐵路，銀信博物館，集市等……家鄉的每個地方都有它獨特的故事，處處都充滿了煙火氣，心裡感覺也滿滿的。回家的感覺真好，也歡迎大家有空時來我家鄉轉一轉~」

胡杏兒回台山尋根。（小紅書）

胡杏兒回台山尋根。（小紅書）

胡杏兒回台山尋根。（小紅書）

好多人呀！（小紅書）

同大仔Brendan。（小紅書）

裝香。（小紅書）

拜祖先。（小紅書）