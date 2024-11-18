朱智賢謝東閔｜宣布分手前女方憔悴現身　雙眼浮腫不在狀態

前無綫小花朱智賢與謝東閔拍拖多年，歷經不少風雨，未料到敵不過七年之癢，11月17日晚無預警宣布分手震驚各界。其實宣布分手消息前數小時，朱智賢曾現身公開活動，雖然保持笑容但頗為憔悴。



謝東閔朱智賢11月17日宣布分手。（IG圖片）

謝東閔朱智賢拍拖七年近年已同居。

朱智賢與謝東閔共同於社交網發文：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」朱智賢於2020年與人夫黎振燁車內食蛋糕斷正，獲謝東閔原諒陪同出席記招，走過風雨近年更屢傳秘婚，又發展同居關係，無奈最終仍未能開花結果。

謝東閔與朱智賢敵不過七年之癢。(Vcg.com)

11月17日下午即宣布分手消息前數小時，朱智賢短褲LOOK現身好姐妹曹敏寶新歌發布會，手持大束鮮花在後台準備，雖化上濃妝但一對眼袋明顯浮腫，相當憔悴。朱智賢吻賀曹敏寶後竟被寸：「我真係唔知你嚟，你仲問我幾點？你嚟㗎咩？你唔會嚟㗎啦！」朱智賢則表示：「我出現嘅原因係因為曹敏寶話《中年好聲音》時，我成日冇出現，佢詐我型，嗰時我好忙，成日要開劇，我記得有出現一、兩次支持佢啦！成日攞番呢件事嚟講，所以我今日專登嚟佢新歌發布會啦！專登山長水遠嚟到現場support你！希望你今日感受到我對你嘅愛啦！唔好再詐我型呀！」

朱智賢宣布分手消息前幾小時，現身商場祝賀姐妹，但濃妝下雙眼仍浮腫。（影片截圖）

朱智賢宣布分手消息前幾小時，現身商場祝賀姐妹，但濃妝下雙眼仍浮腫。（影片截圖）

朱智賢宣布分手消息前幾小時，現身商場祝賀姐妹，但濃妝下雙眼仍浮腫。（影片截圖）

朱智賢宣布分手消息前幾小時，現身商場祝賀姐妹，但濃妝下雙眼仍浮腫。（影片截圖）