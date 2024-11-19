TVB花旦成為人妻後首個生日　35歲蔣家旻東京慶生老公寵溺如公主

入行18年由御用妹妹到演反派上位，今年蔣家旻更迎來重大改變，9月時與電視台高層周永基在日本輕井澤舉行婚禮，正式成為人妻。11月10日是蔣家旻35歲生日，兩公婆飛到日本東京過首個人妻生日。



蔣家旻正式為成人妻。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻在社交平台分享婚禮的照片及辦婚禮的心情。(IG：@chiangel1110)

從蔣家旻的字裡行間已經可以見到她透露著幸福的感覺。(IG：@chiangel1110)

成功趕在35歲前嫁作人妻，蔣家旻轉眼來到生日，與老公拍拖飛到東京慶生，「突如其來的寒冷，再到秋日的暖意，完美的轉折之旅。」她上載大批老公掌鏡拍攝的靚相，之前在《法證先鋒VI﹕倖存者的救贖》中飾演日本人妻的蔣家旻，換上多套少女服僑，銀杏樹下打卡文青味濃，有如真日本妹似20歲出頭。

蔣家旻轉眼35歲。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻轉眼35歲。(IG：@chiangel1110)

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蔣家旻轉眼35歲，今年選擇到日本慶祝生日。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻轉眼35歲，今年選擇到日本慶祝生日。(IG：@chiangel1110)

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蔣家旻首次以人妻身份過生日。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻首次以人妻身份過生日。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻首次以人妻身份過生日。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻首次以人妻身份過生日。(IG：@chiangel1110)