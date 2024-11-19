爆肌男神健身房被打視頻曝光　痛苦倒地慘叫險中要害情況令人擔心

現年43歲的關智斌（Kenny）當年以組合Boy'z成員身分殺入娛樂圈，出道至今一直保持高顏值，標緻五官加上接近零毛孔的緊緻皮膚，整個人就如漫畫走出來的男主角一樣。近年他主攻內地市場，早前憑演出內地綜藝節目《披荊斬棘3》再度人生急升，大受歡迎，拍戲、綜藝、登台等工作不斷，而且超佳狀態令人驚嘆不輸時下男偶像。

關智斌（Kenny）當年與Steven以組合Boy'z身份正式出道。（視覺中國）

入行至今顏值不減。（IG@kennyjr）

關智斌向來有「無死角花美男」美譽，但要長期保持最佳狀態，當然需要下些苦功，除了悉心保養靚仔樣和注意飲食外，關智斌對自己身型管理亦非常嚴格，花不少時間去健身，之前曾分享其一身爆肌身型獲不少網民激讚。近日，關智斌如常到健身室做Gym，但事後竟在社交平台寫道：「突發！小心慎入！關智斌被打影片曝光！ ！」難度是與人發生爭執被打？

關智斌一身爆肌造型不是講笑。（IG@kennyjr）

關智斌對身體管理非常嚴格。（IG@kennyjr）

原來非也，關智斌只是公開自己健身過程，在做捲腹訓練動作的時候，為加強腹肌效果，教練一拳又一拳地重拳打向關智斌腹部，關智斌露出痛苦的表情，與他身後女學員獲教練細心指導相映成趣，但關智斌最後都咬緊牙關捱過，完成一刻不禁攤在地上，並發出慘痛的叫聲，情況令人擔心。

關智斌近日發文稱被打，原來只是為健身，嚇死粉絲。（小紅書）

關智斌好認真。（小紅書）

咬緊牙關。（小紅書）

粉絲擔心教練誤中「小斌斌」。（小紅書）

不過付出是有收穫的，雖然片中關智斌穿上休閒裝，但仍擋不住其脹卜卜的胸肌，加上一對粗壯的手臂，非常吸睛。網民大讚：「腹肌像鋼鐵一般堅硬」、「哥，胸肌好明顯」；但也有不少女粉絲擔心教練誤打「小斌斌」，留言：「啊啊啊啊啊啊 小心點 別打錯地方」，「別打錯地方啦」令人哭笑不得。

關智斌發出慘叫。（小紅書）

一臉痛苦。（小紅書）

胸肌吸睛。（小紅書）