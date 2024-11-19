TVB億萬女婿深圳被捕獲　友善合照竟換一句：有人認識這是誰嗎？

44歲的黎諾懿當年是TVB「奧運六星」之一備受重用，出道作品為《戀愛自由式》，接著在《當四葉草碰上劍尖時》更擔任男主角，可惜之後發展不及其餘五星，至早年憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋，更有「最接近神的男人」稱號。其後黎諾懿事業發展順暢，更在2014年與被指家族擁有5億美容院王國的落選港姐李潔瑩結婚，兩人婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。

黎諾懿近年作多方面發展。（資料圖片/陳順禎攝）

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG@lokyilai）

雖然是「五億駙馬」，但黎諾懿絕對是靠自己，近年除了演戲之外，還身兼監製，拍綜藝、飲食節目，又做慈善推出賀年糕點等，瓣數多多。而今年初，黎諾懿在無綫劇《婚後事》中不但演繹「甘誠鈞 Davey」一角獲讚，劇中他還挑戰電視尺度，以全裸姿態上陣大騷「優質股」，掀起不少話題，令他在大灣區再度人氣急升，經常中、港兩邊走，工作不斷。近日，有黎諾懿在深圳一間超市外被網民野生捕獲，網民之後把合照放上社交平台，同網友們分享。

黎諾懿憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋。（影片截圖）

黎諾懿在《婚後事》中完全豁出去！（《婚後事》電視截圖）

黎諾懿劇中挑戰電視尺度，以全裸姿態上陣大騷「優質股」。（《婚後事》電視截圖）

黎諾懿最近在節目《自駕德島》中化身「自駕達人」，載住郭珮文和陳懿德兩位美女主持遊德島。（《自駕德島》電視截圖）

日前，有網民在深圳一間超市偶遇黎諾懿，相中黎諾懿一身全黑打扮推著購物車，非常低調，但身材高大的他，依然十分突出，而且還非常友善，親自揸機自拍外，還輕輕彎腰遷就對方高度，但竟換來該網民一句：「有人認識這是誰嗎？是哪個明星嗎？」

黎諾懿於內地超市被偶遇。（小紅書）

高大靚仔，一眼就認出。（小紅書）

其實，這只是樓主向網民炫耀的一種方式，用標題去吸引其他網民留言，而她內文也寫道：「在#天虹 逛超市碰到TVB男藝人#黎諾懿 了，果然大城市還是機會多啊，終於理解那句男人四十一朵花了，太靚了」，而其他也踴躍回答樓主：「全香港講普通話最標準嗰個」、「我們的國語教父啊，黎諾懿」、「普通話最好的tvb男藝人」、「香港煲冬瓜大使」。看來，黎諾懿「港普教父」形象還是深入民心。

黎諾懿友善與網民自拍。（小紅書）