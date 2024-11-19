一代巨星呂奇傳死訊震驚各界　移居台灣多年曾傳生活潦倒

一代巨星呂奇當年紅透半邊天，首次主演電影《公子多情》就一炮而紅，80年代末期淡出娛樂圈，移居台灣更傳出生活潦倒，近日竟突然傳出其死訊令人震驚。



呂奇當年紅極一時，與陳寶珠是經典熒幕情侶。（影片截圖）

呂奇。（網上圖片）

呂奇。（網上圖片）

與呂奇私交甚督的資深傳媒人汪曼玲，曾5度赴台北和呂奇見面，但她在社交網透露自2022年起突然與呂奇失聯：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這卅多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。今日和大家分享一下過去在台北多次和奇哥見面，他接受訪問時的點點滴滴。讓大家可以重溫呂奇的傳奇人生！」

資深傳媒人汪曼玲曾到台灣探望呂奇。（汪曼玲FACEBOOK）

資深傳媒人汪曼玲曾到台灣探望呂奇。（汪曼玲FACEBOOK）

資深傳媒人汪曼玲曾到台灣探望呂奇。（《快拍。曼鏡頭》影片截圖）

原名湯覺民的呂奇今年85歲，1958年考入中聯演員訓練班，翌年7月與胞妹李敏一同加入邵氏兄弟粵語片組，三年就當上男主角，65年主演《公子多情》火速爆紅，70年代後期主力做導演，87年執導《命帶桃花》後即退出影壇。其後十多年傳出他移居台灣更指生活潦倒。

呂奇1965年主演《公子多情》火速爆紅。（網上圖片）

呂奇當年紅極一時，與陳寶珠是經典熒幕情侶。（網上圖片）

1998年《城市追擊》特意派人到台灣，呂奇在家中客廳悠閒表示：「我生活過得好寫意，我十幾歲離開學校就入咗電影圈，一啲私人生活都無，有時睇到啲人自由自在喺街度咁行，我亦都想過呢種生活，自己擁有咁多物業，又有舖頭、亦有收租，而家已經到咗自己鍾意做咩就做咩嘅時間。」早兩年前，資深傳媒人汪曼玲也曾到台灣探呂奇：「暢談了一個下午，他告訴我65年第一部拍粵語片《公子多情》的故事。《公子多情》令他一炮而紅，他感激南紅、黃曼梨及邵逸夫爵士的幫忙，令他銘記於心。原名湯覺民的他，改藝名呂奇，他說：『因為我當時的偶像是傅奇』。」

汪曼玲在社交網透露呂奇疑已過身。（《快拍。曼鏡頭》影片截圖）