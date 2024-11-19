呂奇傳離世｜移居台灣多年家居曾曝光：到咗鍾意做咩就做嘅時間

11月19日資深傳媒人汪曼玲，突爆出粵語片一代紅星、邵氏小生呂奇（原名湯覺民）今年4月傳出死訊。其實2022年「TVB大寶藏」曾推出明星版《尋人記》，播出當年飛到外國尋找傳奇巨星呂奇的珍貴片段。



一代巨星呂奇傳死訊震驚各界 移居台灣多年曾傳生活潦倒

呂奇當年紅極一時，與陳寶珠是經典熒幕情侶。（網上圖片）

原名湯覺民的呂奇現年已經80歲，1958年，他考入中聯演員訓練班，翌年7月與胞妹李敏一同加入邵氏兄弟粵語片組，三年就當上男主角，65年主演《公子多情》火速爆紅，70年代後期主力做導演，87年執導《命帶桃花》後即退出影壇。其後十多年傳出他移居台灣更指生活潦倒。

呂奇1965年主演《公子多情》火速爆紅。（網上圖片）

1998年《城市追擊》特意派人到台灣，呂奇在家中客廳悠閒表示：「我生活過得好寫意，我十幾歲離開學校就入咗電影圈，一啲私人生活都無，有時睇到啲人自由自在喺街度咁行，我亦都想過呢種生活，自己擁有咁多物業，又有舖頭、亦有收租，而家已經到咗自己鍾意做咩就做咩嘅時間。」資深傳媒人汪曼玲也曾到台灣探呂奇：「暢談了一個下午，他告訴我65年第一部拍粵語片《公子多情》的故事。《公子多情》令他一炮而紅，他感激南紅、黃曼梨及邵逸夫爵士的幫忙，令他銘記於心。原名湯覺民的他，改藝名呂奇，他說：『因為我當時的偶像是傅奇』。」