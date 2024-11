現年23歲的沈月(Ayla)盡得媽媽邱淑貞真傳,無論外貌還是身材都極具女神氣質,被譽為「最美星二代」,更深受各大品牌歡迎,成為時尚界寵兒。而沈月與兩位「豪門千金」已故賭王何鴻燊孻女何超欣及富商劉鑾雄(大劉)女兒劉秀樺(Josephine)私下非常老友,經常一起聚會又互相撐場,感情要好。日前沈月更特別為媽媽及一班閨密準備了禮物,相當有心!

沈月(Ayla)盡得媽媽邱淑貞真傳。(影片截圖)

遺傳了媽媽的優良基因。(影片截圖)

一家三口激罕同框。(IG@yuetyuetxx)

時尚界寵兒。(IG@yuetyuetxx)

大受各大品牌歡迎。(IG@yuetyuetxx)

優雅。(IG@yuetyuetxx)

長腿!(IG@yuetyuetxx)

何超欣與劉鑾雄(大劉)女兒劉秀樺(Josephine)及邱淑貞女兒沈月合體。(小紅書圖片)

沈月在IG限時動態曬出一袋袋禮物,並寫道:「for my閨蜜’s」。相中所見,沈月為自己同媽媽邱淑貞各準備了一對雪地靴,另外又為何超欣、劉秀樺及甘比(陳凱韻)各準備了一份禮物,更特別附上手寫卡,可見她花了不少心思!而劉秀樺都開心表示:「me and u now matching with our moms in @rogervivier!!」其實早前沈月在上海為爸爸沈嘉偉旗下品牌行騷,何超欣及劉秀樺都有親身到場支持,可見三位千金情同姊妹!

準備給媽媽的禮物。(IG截圖)

好有心。(IG截圖)

更附上手寫卡。(IG截圖)

何超欣同沈月在影合照時都站在劉秀樺兩側,十分照顧這位小妹妹。(小紅書圖片)

慶祝生日。(IG@yuetyuetxx)

慶祝生日。(IG@yuetyuetxx)

撐場!(影片截圖)