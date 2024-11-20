毛舜筠獲《畢打自己人》班底慶生　離巢港姐住半山被封隱形筍盤

金像影后毛舜筠（毛姐）縱橫影視圈多年，一向零架子的毛姐對後輩照顧有加，經常打成一片！毛姐在本月初迎來64歲生日，人緣極好的她獲不少朋友為她慶祝，日前她在IG曬出與《畢打自己人》班底演員聚會的合照，包括陳茵媺、徐榮、趙希洛及張達倫，毛姐寫道：「多謝你們在每年的11月給我快樂難忘的回憶💕🥰💕🥰💕Thank you for the joyful and unforgettable memories you give me every November🥰💕🥰💕🥰💕 #生日月 #我的弟弟妹妹 #打便爐必去」

毛舜筠同老公及囡囡。（IG@moje115）

為囡囡慶祝生日。（IG@moje115）

畢打自己人。（TVB）

為毛舜筠慶祝64歲生日。（IG@moje115）

許願。（影片截圖）

相中所見，眾人一起打邊爐，更為毛姐準備了蛋糕，又一起唱生日歌，十分溫馨有愛。2008年毛姐獲TVB邀請回巢，擔正《畢打自己人》女主角，相隔十多年，一班演員感情依然要好！網民紛紛留言為毛姐送上生日祝福，又表示這個組合令人十分懷念：「令人懷念的劇集」、「畢打family」、「充滿住回憶呀」！

慶祝生日！（影片截圖）

打邊爐。（影片截圖）

逐個攬。（影片截圖）

感情好好。（影片截圖）

攬攬。（影片截圖）

溫馨。（影片截圖）

以姊弟相稱。（IG@moje115）

之前亦有聚會。（IG@moje115）

當中有TVB「御用癲婆」之稱的趙希洛，去年離巢後一直未有公布去向，但就不時去旅行或相約好友聚會。趙希洛在2007年參選港姐五強止步，加入TVB後演過不少令人印象深刻的角色，據知她家境富裕，爸爸是澳洲大律師，亦有在澳洲經營石油生意，在香港至少擁有市值1億5千萬物業。有指趙希洛回港後，父母將8000萬半山梅道豪宅送給愛女自住，而她回復自由身後亦有不少新工作機會，包括拍廣告、經營網上個人頻道等等，早前受訪更自爆男友已求婚，相信都好事將近！

曾參選港姐。（IG@ccandice.c）

趙希洛母媽媽是前藝員梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲大律師。（IG@ccandice.c）

最佳女配角！（IG@ccandice.c）