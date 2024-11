毛舜筠獲《畢打自己人》班底慶生　離巢港姐住半山被封隱形筍盤

金像影后毛舜筠(毛姐)縱橫影視圈多年,一向零架子的毛姐對後輩照顧有加,經常打成一片!毛姐在本月初迎來64歲生日,人緣極好的她獲不少朋友為她慶祝,日前她在IG曬出與《畢打自己人》班底演員聚會的合照,包括陳茵媺、徐榮、趙希洛及張達倫,毛姐寫道:「多謝你們在每年的11月給我快樂難忘的回憶💕🥰💕🥰💕Thank you for the joyful and unforgettable memories you give me every November🥰💕🥰💕🥰💕 #生日月 #我的弟弟妹妹 #打便爐必去」

毛舜筠同老公及囡囡。(IG@moje115)

為囡囡慶祝生日。(IG@moje115)

畢打自己人。(TVB)

為毛舜筠慶祝64歲生日。(IG@moje115)

許願。(影片截圖)

相中所見,眾人一起打邊爐,更為毛姐準備了蛋糕,又一起唱生日歌,十分溫馨有愛。2008年毛姐獲TVB邀請回巢,擔正《畢打自己人》女主角,相隔十多年,一班演員感情依然要好!網民紛紛留言為毛姐送上生日祝福,又表示這個組合令人十分懷念:「令人懷念的劇集」、「畢打family」、「充滿住回憶呀」!

慶祝生日!(影片截圖)

打邊爐。(影片截圖)

逐個攬。(影片截圖)

感情好好。(影片截圖)

攬攬。(影片截圖)

溫馨。(影片截圖)

以姊弟相稱。(IG@moje115)

之前亦有聚會。(IG@moje115)

當中有TVB「御用癲婆」之稱的趙希洛,去年離巢後一直未有公布去向,但就不時去旅行或相約好友聚會。趙希洛在2007年參選港姐五強止步,加入TVB後演過不少令人印象深刻的角色,據知她家境富裕,爸爸是澳洲大律師,亦有在澳洲經營石油生意,在香港至少擁有市值1億5千萬物業。有指趙希洛回港後,父母將8000萬半山梅道豪宅送給愛女自住,而她回復自由身後亦有不少新工作機會,包括拍廣告、經營網上個人頻道等等,早前受訪更自爆男友已求婚,相信都好事將近!

曾參選港姐。(IG@ccandice.c)

趙希洛母媽媽是前藝員梁小玲,爸爸趙崇康是澳洲大律師。(IG@ccandice.c)

最佳女配角!(IG@ccandice.c)