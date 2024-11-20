TVB台慶2024｜麥美恩有得同林峯抱抱　呢位小花睇到扁曬嘴兼想喊

無綫電視昨晚（19日）舉行《萬千星輝賀台慶2024》，全台藝員傾巢而出為TVB慶生，今年的特別嘉賓就是林峯，他壓軸出場連唱四首歌曲，分別是《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《Chok》及《Nice》，立即掀起全場高潮。

林峯高清相。（葉志明 攝）

林峯高清相。（葉志明 攝）

唱到《愛不疚》時，林峯更索性走到台下的人互動，走到主持們前面時，有「TVB抱抱龍」之稱的麥美恩衝上前與林峯抱抱。其實麥美恩本身就已經很喜歡林峯，平時都會在社交平台分享與林峯合作的照片，早前亦有去澳門看他的演唱會。

麥美恩攬到林峯。（TVB截圖）

其實在TVB內喜歡林峯的又何止麥美恩一個，另一主持陳懿德（德德），眾所周知她同樣是林峯的粉絲。早前她在社交平台亦有上載與林峯的合照，分享她的喜悅。但昨日麥美恩衝上前與林峯抱抱後，德德見到立即「扁曬嘴」，一副想哭的樣子，林峯抱完麥美恩就回到台上繼續唱歌，留下一臉沮喪的德德在原地。

其實在TVB內喜歡林峯的又何止麥美恩一個，另一主持陳懿德（德德），眾所周知她同樣是林峯的粉絲。(ig@taktakrachel)

其實在TVB內喜歡林峯的又何止麥美恩一個，另一主持陳懿德（德德），眾所周知她同樣是林峯的粉絲。(ig@taktakrachel)

德德睇到Mayanne有得抱抱勁驚訝。(節目截圖)

德德見到立即「扁曬嘴」，一副想哭的樣子。(節目截圖)

德德見到立即「扁曬嘴」，一副想哭的樣子。(節目截圖)

德德好鍾意林峯㗎。(節目截圖)

但有得咁近睇林峯就唔好唔開心啦。(節目截圖)

德德望林峯眼神充滿愛。(節目截圖)

TVB的小編亦有在社交平台發文表示羨慕：「咁其實都真係幾惹人羨慕嘅，小編也好羨慕，我又要攬攬！唔緊要啦德德，我哋返後台再攬。」小編話一出立即引起網民熱討，不少網民都替德德感到傷心：「Mayanne成為左大贏家！」、「機會要主動爭取」、「德德呷醋」、「Tak Tak 好傷心呀」、「德德突然食咗酸梅」。