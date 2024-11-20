蔡少芬細仔5歲生日光頭Look似足張晉　兩女兒暴風成長靚過阿媽？

51歲的蔡少芬（Ada）和50歲內地著名武指兼演員張晉結婚16年，育有兩女一子，分別是13歲大女張楚兒（湯圓），11歲二女張信兒（包子）和孻仔張樂兒（魚蛋），一家五口和睦幸福。日前（15日）蔡少芬為囝囝張樂兒慶祝5歲生日，舉辦了一個「超級瑪利奧」生日派對，老公張晉因工作未能參與，不過蔡少芬特意將老公大頭P入合照，與壽星仔一樣剪Skinhead髮型，父子餅印一樣，既搞笑又可愛，而王祖藍一家四口亦有出席派對。

T蔡少芬囝囝原本有一頭曲髮。（微博@蔡少芬）

最近轉咗呢個Skinhead髮型，好醒神！（微博@蔡少芬）

細仔真係完美複製爸爸。（微博@蔡少芬）

蔡少芬在微博分享多張相片，寫道：「感恩，魚蛋來張家5年了！看到魚蛋的笑容我就滿足快樂！在你身上媽媽又學了好多功課，也活潑好動了（有兒子的一定明）。願你每天都笑最少250次，每天嘴巴不停（不是吃東西就是說話問問題），讓我們一家5口停不了的愛繼續蔓延！（可惜爸爸要工作，出席不了！）」

張樂兒非常好動。（微博@蔡少芬）

表情多多。（微博@蔡少芬）

大女張楚兒已經13歲，一頭曲髮增添少女味。（微博@蔡少芬）

11歲二女張信兒開始箍牙。（微博@蔡少芬）

生日派對在一個室內兒童遊樂場舉行，裏面有多個不同大小的孖寶兄弟氣球，亦有一幅印有張樂兒的Mario生日banner，上面有一個5字的氣球，還預備了一個兩層高的「超級瑪利奧」蛋糕。壽星仔張樂兒穿上Mario服裝，影相時表情多多，跟爸爸餅印一樣，還遺傳好動基因。蔡少芬與兩女兒則以一身喜慶的紅衣打扮現身，張楚兒和張信兒長得亭亭玉立，兩人都開始箍牙，一頭曲髮增更添少女味，相信未來日子兩姊妹更勝有「美女芬」之稱的媽媽。

一家人的高顏值獲網民激讚，紛紛留言：「說你50多誰信啊，狀態真好」、「湯包越來越漂亮了，姐姐你真的好靚」、「全都完美遺傳媽媽的小尖下巴，好好看」、「魚蛋是復刻晉哥了嗎！好似哦！姐姐們都長得好高了，好漂亮哦，張太辛苦了！」

一家顏值高。（微博@蔡少芬）

王祖藍同李亞男帶埋兩個女嚟玩。（微博@蔡少芬）

張樂兒呢個表情同爸爸好似樣，而Ada兩個女亦長得亭亭玉立。（微博@蔡少芬）

蔡少芬同張晉幾時都咁恩愛。（微博@蔡少芬）

二人在香港有多個物業。（微博@張晉）

一家五口非常幸福。（微博@蔡少芬）

小朋友大得好快。（微博@蔡少芬）

蔡少芬一有時間就陪住3個仔女。（微博@蔡少芬）