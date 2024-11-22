一代性感女神屢傳離婚　竟趁慶生向陳百祥求愛：做二奶得唔得呀？

夏文汐在80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等一炮而紅，更成為性感女神的代表人物，但她在婚後毅然退出娛樂圈，移居美國，直至去年夏文汐突然宣布回國發展，不時相約昔日圈中好友聚會。昨日（21日）夏文汐迎來59歲生日，日前更獲陳百祥（叻哥）同老婆黃杏秀（秀姑）等好友慶生，叻哥上載了一段短片，並寫道：「40年後當着我老婆面這樣說，我應該說什麼？Anyway. 生日快樂🎂❤️」究竟夏文汐說了什麼呢？

夏文汐是一代性感女神。（影片截圖）

夏文汐保養得宜，看上去完全不似快將60歲。（Facebook圖片）

夏文汐與鄧伊婷是姑姪關係。（IG@irinateting）

鄧伊婷為夏文汐慶生。（IG@irinateting）

鄧伊婷為夏文汐慶生。（IG@irinateting）

片中所見，眾人齊聚餐廳包房為夏文汐慶祝生日，夏文汐對着蛋糕許願，但叻哥突然講道：「你唔好許願嫁畀我呀，我娶唔到你呀。」引來全場大笑，不過夏文汐竟然提出：「做二奶得唔得呀？（唔得）做小三得唔得呀？」叻哥隨即笑言：「我諗咗好耐，但係佢（老婆）唔會答應。」而坐在叻哥身邊的秀姑聞言亦笑笑口。叻哥更大讚夏文汐Keep得極好：「我係冇諗過一個妙齡少女到今日都係妙齡少女，保持到佢本身個魅力，係冇減過一分。」

許願。（影片截圖）

叻哥講笑。（影片截圖）

夏文汐竟當住秀姑面問。（影片截圖）

叻哥當然話唔得。（影片截圖）

好大膽！（影片截圖）

友情不變！（影片截圖）

魅力不減。（影片截圖）

秀姑都在場。（影片截圖）

+ 7

其實叻哥與夏文汐曾合作拍攝1984年電影《我愛Lolanto》，當年夏文汐只有19歲，絕對是妙齡少女，雖然電影相隔至今已40年，但兩人友情不變！當年事業如日中天的夏文汐，到台灣發展時認識了富商黃冠博，拍拖兩個月即閃婚，生活低調做幸福少奶奶，雖然近年屢傳離婚，但她一直未有承認。2020年夏文汐曾在TVB節目《再見2020 你還好嗎》中亮相，更曝光了兩層高的別墅豪宅，除了坐擁無敵山景之外，戶外花園還設有一個大泳池，相當奢華！

夏文汐。（影片截圖）

夏文汐身材fit爆。（視頻截圖）

曾合作拍攝1984年電影《我愛Lolanto》。（影片截圖）

當年夏文汐只有19歲。（影片截圖）

友情不變！（影片截圖）

夏文汐與葉童年近60，優雅從容。（微博@汪曼玲）

夏文汐與葉童年近60，優雅從容。（微博@汪曼玲）