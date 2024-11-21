容祖兒柔弱聲線談失聲退票風波　坦言諗過唔上台：唔係我可以決定

容祖兒月初於江門出席「星耀灣區演唱會江門站」活動，她當時因病失聲，但不想失場所以仍然上台亮相10分鐘，當時大會播出《揮著翅膀的女孩》讓全場大合唱，但祖兒就失聲唱唔到，期間向觀眾席又鞠躬又道歉，不過有觀眾失望及當場大叫「退票」。

容祖兒表示自從歌迷說她與HANGYODON水怪好似樣之後，她都迷上了這個卡通人物，覺得最似是「肥嘴仔」。（梁碧玲攝）

今日（21日）容祖兒出席商場聖誕活動揭幕禮，她的聲線聽起來已經回復，不過受訪時都要輕聲說話，但指聲線比起最差的時候已痊癒不少。她透露病情說：「細菌入咗聲帶，醫生唔建議太用聲，聲帶磨擦得多。（要幾耐先好返？）幾個星期至三個月都有可能。」她說要按醫生指示戒口、吸蒸氣、養聲，又表示要一個喜歡說話的人不能說話，是很大懲罰。

容祖兒表示自從歌迷說她與HANGYODON水怪好似樣之後，她都迷上了這個卡通人物，覺得最似是「肥嘴仔」。（梁碧玲攝）

對於開騷時被叫退票會否感覺很難受，容祖兒表示：「其實我又冇好特別難受，因為我冇睇，但係我覺得亦都能夠理解，因為嗰個演出，有好多人因為你而嚟，但係睇唔到你，佢會覺得可惜，但係又會希望多多理解，做歌手其實邊個想病到咁吖？所以希望快啲好返。」問她有否睇返當時片段的觀眾反應，祖兒說：「冇喎，點解要睇呀？唔睇啦，其實大概知道，因為好多人打嚟關心我，我會覺得我可以做嘅我都做咗，亦都冇一個完美嘅方法，我係用嗰把聲工作，我都冇聲，我都做唔到嘢，不過來日方長，遲吓有機會再去當地演出畀大家睇，如果大家唔嫌棄嘅話。」

容祖兒聲線未完全康復，所以受訪時都要輕聲說話，並透露自己仍然手軟腳軟。（梁碧玲攝）

她坦言當時諗過唔上台，並說：「有㗎，絕對有！但係唔係我自己一個可以決定，有主辦方、公司、所有人，大家好短時間之內要諗一個抉擇，其實好小事，不過希望唔好再發生。」由於不想再讓歌迷失望，所以即使聲線未完全康復，上周容祖兒仍於廣州頂硬上演出，賣力地以沙聲唱出《煙霞》等高難度歌曲，她直言是頂硬上，又透露出發前去南京找認識20多年的中醫針灸，「好咗好多，本來去之前都冇聲。」祖兒指生病後沒有再接新工作，強調「死都唔接」，趁機放下假。

容祖兒表示，冇睇觀眾叫她退票，不算覺得特別難受，理解歌迷的失望心情，但亦希望他們理解其實沒有歌手想生病。（梁碧玲攝）

祖兒在廣州表演時，指自己年紀大，康復能力大不如前，感嘆自己不是超人，提到她上年開Side Track演唱會期間大病，現在又再病過，她說：「感慨呀，以前真係覺得自己同超人爭好少距離，我可以唔瞓覺，我可以過度活躍症，我可以點樣唱點樣捱都唔覺得攰，但係我講緊譬如今日咁樣，我係覺得自己都仲係手軟腳軟，講緊個幾月，所以就要換一個方式去對待自己身體囉。」不過她就不會減少工作，向歌迷承諾會錫住自己，唱到80歲。

容祖兒坦言有商討過失聲情況下不上台，不過並非她一個人可以決定。（梁碧玲攝）

早前「商台女員工」流出叱咤名單，其中容祖兒的《九秒九》會攞十大歌曲獎，被問會否出席頒獎禮，她回答：「唔會，我唔賣關子。（商台女員工話你會攞獎。）係咩？咁你哋鍾唔鍾意吖？鍾意就得㗎喇！（萬一攞獎呢？咁我過嚟囉，睇吓點啦。」