高級訂製服的藝術將舉行　以香港天際景色交織出時尚視覺盛宴

由香港時裝設計師協會主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》，將於11月25日假中環全新地標「The Henderson」舉行，一場開創性的高級訂製時裝表演及訂購展。作為香港特別行政區政府舉辦的首屆香港時裝薈的節目之一，希望藉此創建一個重要的時尚活動以連接內地、香港和全球時尚圈，締造一個欣賞全球高級訂製服設計師卓越工藝的難得機會，亦標誌香港作為重要時尚樞紐和東西方文化橋樑的國際地位。

由香港時裝設計師協會主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》，將於11月25日假中環全新地標「The Henderson」舉行。

向高級訂製服致敬

作為生活不可或缺的時裝產業在洪流中不斷變革求新，然而當中不變的唯有設計師的初心——創意、工藝、品質，是時裝設計師恆久的追求，這些都能透過時裝本源——高級訂製服極致呈現，作品透過一針一線流露設計師的文化國度、剪裁角度、風格態度與傳承深度。因此香港時裝設計師協會藉著《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》，立足香港，構築國際時裝交流舞台，邀請四位來自不同國家或地區的國際高訂時裝設計師作為盛會焦點。透過時裝表演及訂購展投射各人的時裝哲學，並以此向時裝界的殿堂——高級訂製服致敬。

來自荷蘭的Mohamed Benchellal。

法國的Charles de Vilmorin。

來自內地的Cheney Chan陳采尼。

來自香港的Kay Kwok郭子鋒。

時裝文化四度交匯

分別來自法國的Charles de Vilmorin、荷蘭的Mohamed Benchellal、內地的Cheney Chan陳采尼及香港的Kay Kwok郭子鋒，四個地域的國際高訂時裝設計師，承載著不同文化國度的養分，藉著不同時裝工藝角度，投射個人風格態度，傳承時裝歷史的深度。以時裝界之最高藝術——高級訂製服，闡述時裝的變與不變，創意、工藝、技術隨科技變化精進，但媲美藝術品的匠心追求恆久未變，《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》同樣以不同形式、角度，從動態與靜態展現時裝設計的詩意與精髓。重申富遠見的可持續設計與細膩精巧的時裝細節，藉以促進不同地域的時裝設計師、高訂客戶、媒體及時尚產業人士間的靈感碰撞。

來自荷蘭的Mohamed Benchellal作品。

法國的Charles de Vilmorin作品。

來自內地的Cheney Chan陳采尼作品。

來自香港的Kay Kwok郭子鋒作品。

時裝藝術日夜演化

除了東西地域文化帶來的四度探索，《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》時裝表演選址於香港最新地標，出自國際知名Zaha Hadid建築團隊手筆的The Henderson。而《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》時裝表演將會成為此地標的首場奢華時裝盛會，將不同的設計師聯繫起來，透過一系列高級訂製服飾來編織故事，以270度的香港天際景色作背景，伴隨盛載時尚、藝術、創意與文化的時裝舞台，讓嘉賓於不同天色下感受時裝藝術作品的迷人色彩，享受自然光與時裝工藝交織成的一場充滿詩意的視覺盛宴。

來自荷蘭的Mohamed Benchellal作品。

法國的Charles de Vilmorin作品。

來自內地的Cheney Chan陳采尼作品。

來自香港的Kay Kwok郭子鋒作品。

高訂設計作品訂購展

為促進設計師與高級訂製服客戶的密切交流。緊接《VIRTUOSE:高級訂製服的藝術》時裝表演而來的，是四位高訂設計師的服裝訂購展。提供與這些藝術品及設計師密切接觸及交流的機會，以及獨特的高級訂製服訂購體驗，促進業界各方人士交流最新國際市場狀況外，還可以加強東西方設計師及客戶對不同的時尚、美學以及文化的相互欣賞，為香港開拓跨地域的國際高級訂製時裝市場展開新一章。

來自荷蘭的Mohamed Benchellal作品。

法國的Charles de Vilmorin作品。

來自內地的Cheney Chan陳采尼作品。