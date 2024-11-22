老戲骨慶祝77歲生日　曾患怪病暴瘦40磅靠鄭少秋陪做太極捱過去

石修日前迎來77歲生日，太太黃茹麗、兒子陳宇琛、新抱林佑蔚和孫女陳翎（Luna） 一同為他慶生！新抱林佑蔚更上台與石修一同獻唱《Rainbow Connection》，主播出身的林佑蔚聲線甜美，令人聽出耳油！而石修同樣中氣十足，不得不說近年他的樣貌都沒有太大改變，甚至愈來愈有魅力，無論外貌、體態及舉止都沒老態，依然風度翩翩！

石修日前迎來77歲生日！（IG截圖）

新抱獻唱！（截圖）

雖然石修多年來狀態都極好，但其實他在1981年演出《楊門女將》之時，胃部失去消化能力，吃過的東西完整排出體外，體重兩年內由150磅跌至130磅；最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病。多年後，石修重提怪病時講道：「唔見咗40磅，我成個人係冇晒力，我話死啦呢次，我咩醫生都睇晒，名醫中醫西醫，全身最科學嘅檢查都做晒，話石修，你冇事喎。」直到鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病：「佢話我帶你去打太極，我知道九龍仔公園有個太極師傅，都好叻嘅，我帶你去呀，聽朝六點半喺九龍仔公園等你，佢陪足我兩個禮拜，朝朝六點半。我話阿秋你返工點呀？得㗎啦阿修，唔好理咁多嘢做咗先，咁我到而家我都未有機會多謝㗎，但我已經又有記住記到而家。」

睇遍名醫仍未發現病因！（截圖）

石修曾患怪病！（截圖）

狀態極好！（微博照片）

不時現身聚會！（微博照片）

好後生!（IG/@sheksau）

有魅力!（IG/@sheksau）