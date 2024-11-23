不討好的勇氣劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《不討好的勇氣》陸劇有董潤年自編自導，由李庚希、魏大勳、王皓領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。李庚希剛剛奪得金雞獎最佳女主角，搭擋人氣演員魏大勳，帶來輕鬆有趣的都市劇集！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

不讨好的勇气官微@weibo

《不討好的勇氣》｜電視劇情大綱

26歲的女孩吳秀雅（李庚希 飾）在大集團公司工作，早已與高中同學史野（魏大勳 飾）因為脫口秀（棟篤笑）而結下緣分。多年後，在別人眼中她的生活看似美滿，工作穩定，男友（王皓 飾）也上進，但其實她對自己的人生感到不滿，她總是習慣迎合他人，壓抑自己，一切只是硬撐。男友鄭昊未與她商量，就自行決定了她換工作、求婚及住房三件人生大事，秀雅完全按照他人安排下生活。

秀雅終於不再沉默，在一個脫口秀酒吧裡首次發聲，酒後即興批評男友，釋放自我，意外引來整場的笑聲，並因此結識了一群志同道合的朋友。機緣巧合下，吳秀雅再次遇見了史野，他成為了秀雅在脫口秀道路上的引導者，讓她正式接觸到脫口秀。從此，秀雅找到了一個能夠坦率表達自我的舞臺，享受到前所未有的快樂，開啟了她追求熱愛、重新活出自我新生活，並勇敢地追逐自己的脫口秀夢想。

《不討好的勇氣》播出時間｜最新追劇日曆

《不討好的勇氣》電視劇一共有24集，2024年11月23日起由騰訊視頻播放，會員首更4集，之後每日更新2集。

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《不討好的勇氣》｜演員人物關係圖

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《不討好的勇氣》｜演員

李庚希 飾 吳秀雅

在大公司工作，不滿在男友安排下生活，接觸到脫口秀後活出自我

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魏大勳 飾 史野

秀雅高中同學，早年因脫口秀與她埋下緣份，之後重逢成為脫口秀道路上的引導者

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徐夢潔 飾 小蘭

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王皓 飾 鄭昊

秀雅男友，幫她安排一切生活