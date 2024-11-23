千禧男神全面復出登台慘被批走樣兼走音　發福暴脹驚變肥叔叔？

現年43歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女余初見（Cody）同余初心（Celest），一家四口幸福美滿。去年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，現時將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過近日余文樂就全面復出，除了拍攝TVB綜藝節目《與天地對話》之外，日前他就現身深圳出席《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈》，更激罕登台獻唱！

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

育有一仔一女余初見（Cody）同余初心（Celest）。（微博@余文樂）

去年余文樂現身台灣出席活動時，亦直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」（視覺中國）

近年主力打理自家潮牌。（IG@madness_online）

近日余文樂全面復出，早前到澳洲拍攝TVB綜藝節目《與天地對話》。

近日余文樂全面復出，早前到澳洲拍攝TVB綜藝節目《與天地對話》。

日前現身深圳出席《第四屆粵港澳大灣區文化藝術節灣區青年藝術薈》，更激罕登台獻唱！（微博@余文樂）

接受訪問。（微博@余文樂）

西裝骨骨。（微博@余文樂）

近年頻頻被指斷崖式衰老。（微博@余文樂）

去年余文樂現身台灣出席活動時，直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」不過近日余文樂就積極回歸幕前工作，日前他就以香港青年代表的身份出席活動，西裝骨骨上陣的他在台上獻唱 Supper Moment於2022年為慶祝香港回歸25週年推出的歌曲《共創新篇》，有現場觀眾分享了當日的片段，但就狠批余文樂走樣兼走音：「現場有點跑調，體態也臃腫了，步履也有點蹣跚了，成了痞帥的中年大叔了。」

狠批。（網上截圖）

登台獻唱。（微博@余文樂）

好耐冇登台唱歌。（影片截圖）

Chok。（影片截圖）

片中所見，余文樂在台上一手揸咪，一手插袋，一如既往Chok到爆，但可見他明顯發福，身形暴脹不少，而且髮型甚為前衛，慘被網民指昔日男神驚變油膩肥叔叔，但亦有不少粉絲感嘆已經好久沒聽過余文樂唱歌。而余文樂亦有在微博曬出現場照，並寫道：「很久很久沒有上台唱歌了😅很榮幸以香港藝術代表身份參與“創藝同行”灣區青年藝術薈，和眾多灣區藝術家同台演繹灣區的文化。」

明顯發福。（影片截圖）

一手揸咪，一手插袋（影片截圖）

激罕唱歌。（影片截圖）

暴脹。（影片截圖）

慘被批走樣兼走音。（影片截圖）