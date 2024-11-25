向佐變裝成癮又着女人衫　騷玉背展示過百粒痣意外撞樣國際巨星

影視大亨向華強和陳嵐（向太）的長子向佐最近頻頻曝光，早前在「2024微博視界大會」的前衛打扮更成為焦點，他「真空」上陣僅穿一件白色毛毛外套行紅地毯，當他自信地擺出各種姿勢時，大衣突然從肩膀滑落，導致他不慎露點。這一幕迅速被現場媒體捕捉到，更因此登上微博熱搜。

向佐僅穿白色毛毛外套現身紅地毯。(微博圖片)

向佐更表示外套是向向太借。(微博圖片)

向佐在走紅地毯時突然擺出單手指向天的動作。(微博圖片)

日前（23日）向佐加入小紅書一個改裝直播活動，挑戰「小香風」意指CHANEL的服裝風格。向佐一出場，兩位女主持已經「嘩嘩聲」，更有人大叫「Oh My God」，向佐穿上一件黑色閃片短身外套，配襯黑色長褲，而焦點就落入裏面的幼帶露臍小背心，見向佐露出沾沾的勝利笑容，主持繼續讚：「好帥呀，這一套。」

向佐又着女人衫。(小紅書截圖)

今次玩小香風，着吊帶露臍裝。(小紅書截圖)

身邊主持嘩晒，狂讚「好帥」！(小紅書截圖)

向佐洋洋得意。(小紅書截圖)

向佐透露這一身裝扮的靈感，是來自他跟造型師以及團隊的一次大膽嘗試，他說：「又不會說很討厭，有很多人穿女裝或中性，你會是另外一面....有一種『呀』的感覺，把一些美好東西給大家看。」主持不停附和誇讚：「我覺得好好看呀！」另一女主持更激動大嗌：「我剛剛都嘩！」

露多啲都冇問題。(小紅書截圖)

曬fit身形。(小紅書截圖)

隱約見到腹肌。(小紅書截圖)

眼見大家反應如此熱烈，向佐索性自己拉低外套露出雙肩，之後又轉身望向鏡頭，被發現白白滑滑的玉背上原來有很多粒痣，主持粗略點算有過百粒，向佐認證：「兩百顆。」主持說：「很多痣，你真的有自信！」

有好多痣。(小紅書截圖)

手背都係。(小紅書截圖)

背脊都好白滑。(小紅書截圖)

原來有超過200粒痣。(小紅書截圖)

向佐這身女裝打扮，再一次衝擊網民的視覺，自然引來熱烈討論，網民紛紛留言，有人覺得他是模仿已故國際巨星米高栍遜：「為啥長得有點像邁克爾傑克遜」、「他應該模邁克爾傑克遜會很像」、「我也覺得，他這樣還挺好看」。不過，亦有不少人那來開玩笑：「他月經還正常嗎？」、「不多也就一個月來四次」、「 我服了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「那還能生嗎」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈救命我的眼睛」、「他老婆看上她啥啊」、「他這樣 大家都有責任 」。

有人覺得向佐越來越似米高積遜。(VCG)

有人覺得向佐越來越似米高積遜。（Getty）

網民紛紛留言。(小紅書截圖)

網民紛紛留言。(小紅書截圖)

網民紛紛留言。(小紅書截圖)