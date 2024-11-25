Baby face哥飛起《東張》女神梁敏巧　轉追新歡貪夠純係黃花閨女

早前在TVB綜藝節目《呃錢》，墮婚姻介紹公司騙局苦主黃先生，因在節目中過分自信，並讚自己「Baby face，點會無市場？」，成為了網上熱話。之後他還表示要30日內追到《東張西望》女神梁敏巧，網民紛紛表示「哪來的自信」，之後Baby face哥更買埋花同鑽戒去到梁敏巧屋企附近求婚，嚇到女方掉下戒指拔足狂奔，如此尷尬情況，Baby face哥終於放棄女神。不過同一時間，他又有新的目標，對方還是未拍過拖，至今A0的純真少女薛影儀（阿儀），網民還大讚二人天生一對。

Baby face哥新追求對象，竟然是阿儀。（小紅書）

Baby face哥的新追求對象阿儀，也是屬於罕有的童顏，外型上二人相當合襯，Baby face哥還大讚阿儀有「粉紅色的少女心」，阿儀透露自己未拍過拖，仍是黃花閨女，等待有緣人打開心窗，而Baby face哥要贏得芳心，第一步竟然是帶阿儀去改變形象「剪頭髮」，他還在旁俾意見，又叫阿儀染粉紅色頭髮，再剪個齊陰髮型，落足嘴頭兼大獻殷勤。不過阿儀似乎唔多受落，不肯染髮外，還教埋髮型師如何操刀，相當有主見。Baby face哥會否繼續成為「檸檬王」就未知，但網民激讚二人天生一對，仲話他們是「臥龍與鳳雛」的組合，天下無敵。

阿儀等緊有緣人，打開心窗。（小紅書）

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苦主黃先生通過婚姻介紹公司結識異性，最終因疲勞轟炸花費巨額購買相親套餐。（節目畫面）

黃先生表示由於雙親年紀大想「抱孫」，加上自己因工作忙碌而未曾遇過心儀女性，故一直都保持單身。（節目畫面）

黃先生話：「我有Baby Face，點會無市場？」（節目畫面）

黃先生原來係YouTuber，昨晚開直播透露事件後續。（直播畫面）

黃先生表明自己主要發布關於棟篤笑形式的短片。（IG圖片）

梁敏巧因為BABYFACE追求攻勢，上多日娛樂版。（IG：@maggiemanhau）

BABYFACE高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）

BABYFACE曾高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）