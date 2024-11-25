鬥羅大陸之燃魂戰劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員+角色簡介

《鬥羅大陸之燃魂戰》陸劇又名(鬥羅大陸2 、鬥羅大陸 第二季、鬥羅大陸2電視劇版)，改編自唐家三少同名小説。有田良良作為編劇，衛立洲、澄豐為執導，由周翊然、張予曦領銜主演的一套以奇幻為題材的電視劇。第一季《鬥羅大陸》大受年輕觀眾喜愛，第二季將延續故事，今季演員更大換血，不知會否再次燃起火花，讓人熱血沸騰呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

斗罗大陆之燃魂战@Weibo

《鬥羅大陸之燃魂戰》｜電視劇情大綱

全大陸高級魂師學院的精英賽決賽完滿結束，唐三（周翊然 飾）和他的戰友依依不捨地道別，約定五年後再見，然後各自踏上新的旅程。隨後，唐三跟隨父親唐昊（邵兵 飾）前往隱秘山谷進行秘密特訓，提升實力。在唐昊的指導下，唐三在獲取經驗的同時變得更加成熟穩重，能夠更輕鬆地面對挑戰。小舞（張予曦 飾）則回到星斗大森林努力修煉，提升魂環。

戴沐白（陳牧馳 飾）和朱竹清（孔雪兒 飾）獲得了家族的認可，分別成為星羅王子和準太子妃。馬紅俊（丁嘉毅 飾）則外出旅行，增廣見聞，而寧榮榮（周靜波 飾）和奧斯卡（曹梓碩 飾）開始了艱苦的訓練，努力提升自己的能力。

就在此時，武魂殿的比比東（李小冉 飾）暗中佈局，橫掃數個大宗門，意圖在鬥羅大陸稱霸。為了對抗威脅，唐三召集戰友們創立了唐門，堅持追求正義，勇敢肩負起保護大陸的重擔。他們齊心合力，勇闖海神島，與武魂殿展開對抗，毫不畏懼黑暗勢力和強權，捍衛全大陸的和平，成長為堅毅的戰士。

《鬥羅大陸之燃魂戰》播出時間｜最新追劇日曆

《鬥羅大陸之燃魂戰》電視劇一共有38集，11月25日18點起由騰訊視頻播放，會員首日更新4集，首週二三四六日更新2集，週五更新1集，SVIP搶先看1集。

斗罗大陆之燃魂战@Weibo

《鬥羅大陸之燃魂戰》｜演員人物關係圖

+ 15

《鬥羅大陸之燃魂戰》｜演員

周翊然 飾 唐三

跟父親唐昊去隱秘山谷特訓，召集戰友們創立了唐門

斗罗大陆之燃魂战@Weibo

張予曦 飾 小舞

回到星斗大森林修煉，提升魂環

斗罗大陆之燃魂战@Weibo

陳牧馳 飾 戴沐白

獲得了家族的認可，成為星羅王子

斗罗大陆之燃魂战@Weibo

孔雪兒 飾 朱竹清

獲得家族認同，成為準太子妃