51歲韓國男神認未婚做爸爸　兒子生母身材火辣被爆逼婚不成惹熱議

現年51歲的韓國男神鄭雨盛入行多年甚少傳出緋聞，昨晚（24日）被韓媒爆出已做爸爸，鄭雨盛亦公開承認兒子已出世的消息，消息隨即掀起網民熱烈討論。

鄭雨盛被韓媒爆出已做爸爸。（IG圖片）

據韓媒《Dispatch》報道，經理人公司承認鄭雨盛已為人父的事實，兒子母親時35歲的模特兒文佳菲，不過對於兩人的關係就未透露太多，亦沒有交代兩人結婚與否，只透露鄭雨盛會負起父親的責任。鄭雨盛透過公司表示：「去年知道女方懷孕的消息，會守護這個珍貴的生命，我會肩負起所有父親的責任。」然而兩人並不是以結婚為前提，但鄭雨盛依舊欣然接受寶貴的生命到來，並決定在各自的位置上竭盡全力。

文佳菲身材火辣。（IG圖片）

不過隨後另一韓媒《Ten Asia》又獨家爆出，鄭雨盛與文佳菲因孩子的撫養及婚姻問題產生了嚴重矛盾，儘管雙方表示「各自努力」，但實際情況並不如外界所見那樣簡單。有指兩人最近就孩子的撫養及婚姻問題進行過會面，但但雙方分歧嚴重。文佳菲希望結婚，為孩子提供完整的家庭，但鄭雨盛則明確表示拒絕結婚，態度堅決。知情人士透露，文佳菲日前公開誕子的消息，正是因為雙方矛盾所致的舉動。

文佳菲日前公開誕下兒子的照片，但帖文中並沒有提到鄭雨盛，引發外界廣泛猜測。（IG圖片）

消息透露，兩人過去私下見面數次，但並非戀人關係。據知兩人於2022年首次在聚會上認識，自此就一直保持聯絡，關係相當密切。不久後，文佳菲便告知鄭雨盛自己懷孕的消息，經親子鑑定確認後，鄭雨盛承認是孩子的生父，但只承認生物學上的父親角色，並不希望成為「文佳菲的丈夫」，他支付了撫養費和生育相關費用，但始終堅持不結婚的立場。

有指鄭雨盛過去與文佳菲私下見面數次，但並非戀人關係。（IG圖片）

文佳菲不時在社交媒體上大曬性感沙漏身材。（IG圖片）

現年35歲的文佳菲憑豐滿的沙漏身材及獨特外貌，於2017年以On Style《魅力TV》出道，亦曾在綜藝節目《Get It Beauty》、《叢林的法則》等登場，由於外星充滿異國風情，備受觀眾喜愛。