聲夢小花上月被捕獲暴脹兩個碼　姚焯菲近照曝光重回顏值顛峰

14歲參加歌唱比賽入行隨即爆紅，現正於新西蘭升學的聲夢小花Chantel姚焯菲，上次更新社交網已經是9月尾，曾被野生捕獲指身形暴漲，近日上載新相重回顏值顛峰﹗



Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲相當甜美。

雖然她未能在港與「小菲象」（粉絲暱稱）一同慶祝生日，但就獲得不少圈中好友隔空慶祝。(ig@chantelyiu)

「小菲象」為Chantel製作了一條成長短片，收集了她由小至大的照片，當中有一張是殿堂級歌手徐小鳳抱著她合照。(網上圖片)

Chantel完成香港演唱會後便返回當地升學，兼渡過18歲生日。十月時有網民在當地偶遇姚焯菲，一貫甜美可人，身形明顯比以往漲兩個碼，塊面圓碌碌。近日她趁假期四周遊覽，到訪小型飛機場又拖住羊駝合照，其中一張相，見她坐在草地上，閉眼感受大自然清新的氣息，消瘦不少狀態弗到爆，素顏上陣一樣容光煥發，果然18歲卜卜脆。

Chantel在新西蘭求學，10月時被野生捕獲。（小紅書）

Chantel十月時被指脹卜卜。（小紅書）

Chantel姚焯菲近照，趁放假周圍去遊覽。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲近照，趁放假周圍去遊覽。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲近照，趁放假周圍去遊覽。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲瘦返好多。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲瘦返好多。（IG：@chantelyiu）

Chantel姚焯菲瘦返好多。（IG：@chantelyiu）