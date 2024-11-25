《中年2》「萬人迷」殺入內地人氣勁 任活動嘉賓頓變迷你演唱會
撰文：崔力生
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TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智，自奪獎後人氣有增無減，憑著悅耳的歌聲加上萌爆的外表，俘虜一班女粉絲，成為「萬人迷」，就連拉姑狄波拉都敵不過其魅力，成為頭號粉絲。
雖然譚輝智雖然屋企猛料，爸爸是譚握籌經營建築生意，也是馬主，但他為人低調，希望靠自己；而且對太太一條心，就算紅了都不棄糟糠，與部分《中年好聲音》歌手成鮮明對比，好兒子、好老公、好爸爸的健康形象深受觀眾喜愛，加上獲公司力捧，故出道只短短一年，已經又出歌又開演唱會，可謂勢不可擋。
近日譚輝智還殺入內地，到廣州花都為一個頒獎活動擔任表演嘉賓，獻唱《歸來吧》、《多麼感激》和《抉擇》，從網上片段所見，譚輝智獲大批粉絲到場支持，當中除了香港忠粉外，更見不少來自廣東的粉絲，活動場地頓變譚輝智迷你演唱會，可見他在兩地都有不俗人氣。
而且當日譚輝智的一身Smart Look也令粉絲看到心心眼，紛紛留言：「今日穿得很fit」、「好靚仔啊」、「偶像，你好正呀」等，不過也有眼利粉絲「投訴」偶像件西裝已穿過幾次，「fc整左頭髮好靚仔，不過哩件衫著太多次啦」，看來譚輝智雖然家底豐厚，但依然十分慳家。而此外，也有網民大讚譚輝智：「愈來愈有星味, 成熟穩重 是師奶殺手, 難怪拉姑甘（咁）喜歡他」。