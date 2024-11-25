無綫不敵網民腰斬《戰場上》　陳志雲不認同做法：將招牌塗上污點

由黎芷珊主持的TVB台慶節目《戰場上》，隨攝製隊走訪烏克蘭遭戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民。可是節目播出後引起外界爭議，在facebook群組內有多名網民發文表不滿，指節目單方面拍攝烏克蘭情况而未有提及俄羅斯一方，質疑節目偏頗。結果原定10集的《戰場上》只播出兩集便腰斬。早前曾志偉出席慶台時就腰斬《戰場上》作出回應：「要注重社會反應。」

陳志雲覺得《戰場上》被腰斬感可惜。（葉志明攝）

前TVB高層陳志雲（Stephen）今日（25/11）現身中環出席時裝騷，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我就冇睇過嗰個節目，因為佢只係播咗兩集，而我又真係唔知佢下架嘅原因。（網民覺得偏頗！）我覺得唔應該，我諗唔淨係咁簡單，佢一定係有啲問題，而製作組都要製作費，如果個節目下架唔再播，個筆錢係會冇咗，咁都係其次，而人哋係會問點解要下架，咁變咗對觀眾欠咗解釋同交代。而我估烏克蘭同俄羅斯呢場戰爭可能呢個太敏感，又或者可能地緣政治太敏感啩。但我又調返轉嚟睇，喺一個戰場上面，報道受到戰爭嘅苦難，其實係冇立場，我唔係話邊邊啱同唔啱，係講緊個實況，如果咁樣都要下架呢，咁變咗好多嘢就要下架，我哋總唔能夠有一圈嘅網民咁鬧，而你成個電視台就話我哋會下架。同埋以前洪永城都有主持類似過呢啲節目，而嗰個又冇問題，同埋嗰個導演監製都係同一個人嚟，所以我就覺得係非常之可惜囉，但點都好千祈唔好將個責任推落黎芷珊身上。」

陳志雲今日出席時裝騷。（葉志明攝）

陳志雲今日出席時裝騷。（葉志明攝）

陳志雲不認同無綫腰斬做法：「將招牌塗上污點。」（葉志明攝）

提到早前曾志偉出席慶台時就腰斬《戰場上》都有作出回應指「要注重社會反應。」陳志雲笑言：「我好尊重志偉哥，我諗佢都係要諗個說法說出嚟啦，但呢個說法說唔說服到人我就唔知，但說服唔到我。因為TVB有個『賣橋會』，以前就由我主持，咁而家係邊個去主持呢？嗰條橋最終過到，咪就係喺嗰個人度喎，唔通嗰陣時佢哋冇諗到？同埋你話要聽人哋嘅聲音，應該係『有則改之 ，無則加勉』，你覺得自己冇問題，就唔會因為人哋嘅聲音去改動，你改動得，就即係代表自己有問題，咁你就應該話俾我知問題喺邊。同埋呢個又唔係新聞節目，又唔係紀錄片性質，其實佢係娛樂資訊節目嚟。其實佢而家咁樣下架，係將自己嘅招牌，塗上咗一個污點上去囉。如果佢真係因政治原因下架嘅話，就講俾大家聽囉，但我就唔相信係囉，我唔相信《中聯辦》，亦唔會相信中央會話呢個節目，亦唔會睇到咁細。

曾志偉出席慶台時就腰斬《戰場上》都有作出回應指「要注重社會反應。」