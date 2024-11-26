前TVB猛料星三代拒靠父蔭　拍片搲撈求試鏡：我真的很喜歡演戲

現年35歲的王晶愛女王海榛（前名：王子涵）入行18年，先後效力亞視和TVB，但發展平平，去年8月王海榛宣布離巢TVB，結束8年的賓主關係。回復自由身的王海榛，積極經營社交平台，又為爸爸的網上節目做主持，早前還改回原名王海榛，重新出發。

王晶愛女王海榛（Dada）去年8月宣布離巢TVB。（IG@dadadawongx）

早前改回原名王海榛。（影片截圖）

王海榛日前在社交平台拍片回答粉絲問題，問到會不會重返《愛·回家之開心速遞》？她笑指劇中已經被分手，所以應該不會了，除非TVB邀請她回去客串，那是ok的，可以繼續演「蔡玉皎」，又或者說「蔡玉皎」的姐姐回來一起爭產都可以。

王海榛稱重返《愛·回家之開心速遞》機會大不。（小紅書）

王海榛在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

至於離開TVB後有沒有打算拍戲？王海榛坦言：「其實真的很歡迎各大公司，發一些劇本給我，你們覺得有任何適合我的角色，我都可以過來試鏡的，因為我真的很喜歡演戲，我都覺得可以繼續去發展，所以大家發多點劇本給我，我會來試鏡的。」

王海榛歡迎各公司發劇本給她。（小紅書）

王海榛對演戲仍充滿興趣。（小紅書）

問到拍戲過程中有沒有趣事可以分享？王海榛記得有次她覺得劇組反應實在太大了，話說有次拍攝的時候，她摔倒了，膝頭位置破皮流血，不過血量只是很小，「平時我們在TVB的時候，其實真的很想可以快點收工，但那天只是流了少少的血，全部人衝過來問Ada你沒事吧？要不要休息？要不要我把救護車叫過來？我說只是少少受傷而已，我們趕快洗一洗傷口然後繼續拍攝，不要耽誤收工可以嗎？趕快趕快！但其實我是很窩心的。」

如有適合她可以去試鏡。（小紅書）

王海榛直言很喜歡演戲。（小紅書）

對著鏡頭自薦。（小紅書）

王海榛透露離開TVB後多了一個身分，就是當上理財顧問，當她在廣州的時候，就是一個小紅書的博主；此外，她又強調都仍然可以做演員，覺得一個人可以去不斷得嘗試新的領域，令自己更加好、學習更多的知識。

王海榛透露離開TVB後多了一個身分，就是一個理財顧問。（小紅書）

還是一個博主。（小紅書）

有網民提議王海榛：「不如去學做導演，有老爸照住，好快有成績」；也有人問：「點解你爸爸吾開戲給你呢？」其實王海榛入行至今一直拒靠父蔭，王海榛曾在訪問中坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見，而且外面很多人都以為父親王晶會為她安排好工作，所以根本沒有人敢找她演戲。不過，王海榛沒因此而洩氣，同時亦不希望靠父蔭，所以她就更加努力，堅持自己去試鏡接工作，希望令別人在選角時會想到她。

原來王晶並不希望女兒入行，但眼見女兒對演藝工作有很大興趣與熱誠就讓女兒一試！（IG@dadadawongx）

王海榛同爸爸王晶及媽媽丁德君。（IG@dadadawongx）

王海榛出身電影世家，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，王海榛本身學歷也不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》、《鐵拳英雄》及《狀王之王》等，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。

王海榛2015年簽約TVB成為旗下藝人。（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

fit。（IG@dadadawongx）

以自由身身份重新出發！（IG@dadadawongx）