網民稱被TVB星探發掘　離巢小花過來人身份勸：啲人會話你紅唔起

「俾星探發掘」這個入行途徑似乎已經好耐冇聽過，現在這個年代選秀節目和訓練班多，藝人求多過供，不過有網民日前就自稱獲TVB星探發掘，換來其他網民踴躍留言，就連TVB前小花都有留言！

有網民貼上一個TVB信封，稱被星探發掘。（Threads）

這位網民貼出一個TVB信封，她說：「行街俾星探發掘，但我想入Viu多啲」不過很多留言對她冷嘲熱諷，評論她的外貌，又說：「你肯定個星探唔係盲嘅？」、「你個樣Tvb比多你」、「憑你？」、「你副尊容去到TVB都係做路人甲」、「係咪叫你交返mytvsuper月費咋？」另外亦有網民不相信TVB有星探，覺得即使星探都會派卡片而非信封。

不少網民對事主冷嘲熱諷。（Threads）

而這個貼文亦吸引到去年離巢的前無綫藝人、J2小花兼「末代是非精」陳欣茵，相信她過往都聽不少嘲諷留言，所以她就勸對方不需理會別人的話，她留言：「當你俾Tvb發掘 啲人會話你紅唔起；當你入到Tvb 啲人會話阿豬阿狗都做明星；當你離開Tvb 啲人會話二打六上唔到位就走；所以~根本唔洗理啲人講咩」而原貼主都回覆：「會話辛苦你了。」TVB藝人黃建東亦有留言：「期待台慶同你一齊大嗌：”TVB, Happy birthday!!! 🎂🎊🎁🎉 ”」

陳欣茵去年離開了TVB。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵拍《後生仔傾吓偈》入行，但近日離開合作5年的無綫。

陳欣茵以過來身份分享自己會聽到的說話，並勸這位網民不用理會別人的說話。（Threads）