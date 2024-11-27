億萬性感女神尼泊爾拜佛曬56歲凍齡皮膚　曾傳求生子秘方繼承家業

「性感女神」邱淑貞1987年出道，憑《赤裸羔羊》破尺度演技奠定女神地位。1999年與億萬富商沈嘉偉結婚後淡出影壇及誕下三女。近年大女兒沈月出落得亭亭玉立，邱淑貞不時陪愛女出席公開活動。除了家庭生活外，邱淑貞篤信藏傳佛教，近日索爆現身尼泊爾寺廟，竟然被爆鍾意呢位男神？

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角之間非常突出。（《賭神2》電影截圖）

王晶於《赤裸羔羊》拍攝現場說服邱淑貞不貼膠紙、真空上陣！（《赤裸羔羊》電影劇照）

現年56歲的邱淑貞，近日被網民發現現身尼泊爾出席法會。網民幸運遇見了邱淑貞，並成功與女神合照。邱淑貞戴黑超一身素衣，皮膚白白滑滑，細細的臉龐，保養有道Keep得非常之好。另一張相中，則是邱淑貞坐櫈休息，有網民估計旁邊的是否為沈嘉偉。

邱淑貞1999年與I.T時裝王國掌舵人沈嘉偉結婚，從此甚少公開露面。（視覺中國）

邱淑貞沈嘉偉攜沈日出席上山詩鈉60歲生日會。（IG：@annaboop）

邱淑貞擁有三位可愛的女兒陪伴自己，擺脫過往是豔星的女星身份。(yuetyuetxx@IG)

網民發文指與邱淑貞閑談郭富城及方媛，兩人都鍾意陳偉霆，「天激動到顫抖！我重覆了好幾遍！你怎麽這麽漂亮！！！！她聽說我是安徽人說郭富城太太也是安徽人呢！我說郭富城年輕的時候好帥！現在我們都喜歡陳偉霆！其實激動到胡言亂語！合完影就禮貌的走了，不做過多打擾～但是還是很開心！沒有用相機拍她，因為覺得不禮貌！合影也是姐姐戴了墨鏡以後一起拍的！非常nice!」

邱淑貞不時現身藏傳佛教僧人聚會，與仁波切食飯。多年前有內地傳媒傳出邱淑貞曾前往尼泊爾探訪師父求生子秘方，生子為老公繼承家業，不這報道毫無事實根據，而邱淑貞亦從未承認該事。

邱淑貞現身尼泊爾寺廟。（小紅書）

好多人。（小紅書）

邱淑貞一身素衣好虔誠。（小紅書）