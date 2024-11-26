TVB「假髮孖寶」被揭戴假髮真相　梁思浩：藝人賣樣理所當然

53歲陳豪和44歲譚俊彥都是無綫（TVB）視帝級人馬，早前合作拍《企業強人》除了鬥演技，髮量亦成為焦點，被網民封做「假髮孖寶」。昨晚（25日）吳家樂、鄧兆尊和梁思浩主持網台節目《娛樂好好玩》，亦有解釋為何演員要戴假髮。

陳豪和譚俊彥拍《企業強人》，被網民封做「假髮孖寶」。（電視截圖）

陳豪經常都有唔同假髮造型。（電視截圖）

譚俊彥都係假髮。（電視截圖）

吳家樂先讚二人：「無違和感，好自然，咁佢哋髮量又真係唔多嘅。」梁思浩表示要替二人說好話：「有時….應該咁講，大家拍劇，有時監製係會要求佢哋做啲嘢，如兆尊，我角色想你由30歲開始。」兆尊續說：「（監製話）你比較稀少咗啲，落去梳頭部攞個假髮。」梁思浩爆以前李添勝監製古裝劇，一個頭套動輒3萬元，平時只有男女主角可以度頭訂造。

節目一開始係講黃曉明被小妹妹扯頭髮。（影片截圖）

鄧兆尊、梁思浩、吳家樂都覺得藝人戴假髮都係為出鏡好睇。（影片截圖）

而現在的時裝劇，戴假髮亦很平常，思浩解：「最好係用真頭髮做嘅假髮貼，最自然，洗得吹得剪得，被人扯都得。」吳家樂補充：「呢啲叫髮片。好多男仔女仔都好，整出嚟髮量唔多，唔夠厚就會夾髮片，男女都有，係大趨勢，好靚好真。唔同以前戴假髮好假，現在close up向後梳，all back都唔覺，其實好靚，因應劇情，同埋令演員出嚟都好有信心。」梁思浩說：「我哋藝人都係賣個樣，都好理所當然。」吳家樂和議：「我哋出街都着返套衫、化妝整眉，有得執多啲，咪多啲囉。」

梁思浩都曾被誤會係假髮。（影片截圖）

《企業強人》中陳豪演年輕版時嘅齊蔭Look。（電視截圖）

之後就長髮。（電視截圖）

譚俊彥都有齊蔭look。（電視截圖）

之後都有用髮片。（電視截圖）

入行超30年的陳豪拍過不少TVB劇集，造型千變萬化，2009年卻因拍《宮心計》常戴頭套而出現脫髮問題，隨着年紀增長，其髮線後移情 ，去年貼出的生日照更被指頭頂光禿禿變「河童」，但之後現身前額髮量又忽然激增，變化萬千，令人嘖嘖稱奇！早前他亦大方承認在《企業強人》的年輕時代的齊蔭髮型是假髮，自嘲有「少少礙眼」，之後就維持長髮「強人look」。

去年陳豪生日，髮線好高。（IG圖片）

陳豪拍過好多劇集都有唔同造型。（電視截圖）

陳豪因拍《宮心計》常戴頭套而出現脫髮問題。（電視截圖）

陳豪因拍《宮心計》常戴頭套而出現脫髮問題。（電視截圖）

陳豪真髮年代。（電視截圖）

近年被指前額髮線向上移。（IG圖片）

喺屋企都戴帽拍照。（IG圖片）

陳豪平常都會戴帽。（IG圖片）

陳豪平常都會戴帽。（IG圖片）

陳豪平常都會戴帽。（IG圖片）

陳豪平常都會戴帽。（IG圖片）