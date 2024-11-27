「童顏港姐」直播唱到聲沙得幾百人睇　網民問：點解唔叫老公養？

現年46歲有「童顏港姐」之稱的楊思琦，育有一子一女，自2014年離開TVB後，為養家轉戰內地發展，近年積極成為一名音樂主播，不停翻唱別人歌曲，有網民指她每晚工作高達十幾個小時，更經常開直播到凌晨。

楊思琦係「6冠港姐」。（網上圖片）

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

昨日（26日）凌晨近2時，思琦仍努力地唱，見她唱到連聲音變沙，期間要不停喝水，每唱完一首歌都會叫人「亮燈牌」、「點讚」，自己亦坐言起行，除做手勢，還拿出手機不停「撳撳撳」。雖然如此賣力，但收看的人數越夜越跌，短短10分鐘已由高峰約500人跌到只有約350人，在人氣榜的排名更跌出100以外，助力打榜的人只有44人，與榜首的內地KOL有2.1萬人助力相差甚遠。

曾經唱「挖呀挖」，但穿上肉色打底衣防走光，被指有「阿婆」土味。（抖音截圖）

曾被指是「魔音」。（抖音截圖）

網民一方面讚思琦好勤力，但同時亦替她心痛，紛紛留言：「叫老公養你吧，看見你天天直播好辛苦！」、「這竟然是明星，還是我認識的，第一眼鑋沒看出來」、「換個路子吧，換個方法，這麼漂亮每次人數都很少，你去看看那些人怎麼起號的，他們動不動都1000多人」、「太辛苦了，我睡之前看見她直番，睡醒後還是在直播」。

最初都有500人睇，思琦不停叫人「亮燈牌」。（抖音截圖）

點讚！（抖音截圖）

出動埋自己手機，瘋狂撳撳撳！（抖音截圖）

唱到聲沙要飲水，跌到得返300幾人睇。（抖音截圖）

在榜末見到，思琦跌出100+。（抖音截圖）

晩晚通宵。（抖音截圖）

（抖音截圖）

仍有潛力扮Cutie。（抖音截圖）

晚晚叫人點讚。（抖音截圖）

楊思琦在2001年參選港姐奪冠，當年她時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」和「最修長美腿佳麗獎」，成為六料港姐冠軍。

楊思琦喺2001年6料冠軍。（抖音截圖）

網民議論紛紛。（抖音截圖）

網民議論紛紛。（抖音截圖）

2011年楊思琦突然飛起拍拖9年的李泳豪，當年盛傳她與內地跳水運動員吳帥秘密拍拖， 2012年誕下女兒楊卓穎（Krystal），但從未透露女兒父親的身份。未婚產女做單親媽媽多年，楊思琦在2019年又突然宣佈與圈外人結婚，兼再誕下一子，結婚5年，老公身份至今依然相當神秘，被戲謔為「虛擬老公」。

楊思琦誕下一仔一女。（ig@szekikk）

囡囡的爸爸一直未有公開。（ig@szekikk）

楊思琦在2019年又突然宣佈與圈外人結婚，兼再誕下一子。（ig@szekikk）

思琦一直努力搵錢養家。（ig@szekikk）