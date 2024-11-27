「童顏港姐」直播唱到聲沙得幾百人睇 網民問：點解唔叫老公養？
撰文：程嵐風
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現年46歲有「童顏港姐」之稱的楊思琦，育有一子一女，自2014年離開TVB後，為養家轉戰內地發展，近年積極成為一名音樂主播，不停翻唱別人歌曲，有網民指她每晚工作高達十幾個小時，更經常開直播到凌晨。
昨日（26日）凌晨近2時，思琦仍努力地唱，見她唱到連聲音變沙，期間要不停喝水，每唱完一首歌都會叫人「亮燈牌」、「點讚」，自己亦坐言起行，除做手勢，還拿出手機不停「撳撳撳」。雖然如此賣力，但收看的人數越夜越跌，短短10分鐘已由高峰約500人跌到只有約350人，在人氣榜的排名更跌出100以外，助力打榜的人只有44人，與榜首的內地KOL有2.1萬人助力相差甚遠。
網民一方面讚思琦好勤力，但同時亦替她心痛，紛紛留言：「叫老公養你吧，看見你天天直播好辛苦！」、「這竟然是明星，還是我認識的，第一眼鑋沒看出來」、「換個路子吧，換個方法，這麼漂亮每次人數都很少，你去看看那些人怎麼起號的，他們動不動都1000多人」、「太辛苦了，我睡之前看見她直番，睡醒後還是在直播」。
楊思琦在2001年參選港姐奪冠，當年她時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」和「最修長美腿佳麗獎」，成為六料港姐冠軍。
2011年楊思琦突然飛起拍拖9年的李泳豪，當年盛傳她與內地跳水運動員吳帥秘密拍拖， 2012年誕下女兒楊卓穎（Krystal），但從未透露女兒父親的身份。未婚產女做單親媽媽多年，楊思琦在2019年又突然宣佈與圈外人結婚，兼再誕下一子，結婚5年，老公身份至今依然相當神秘，被戲謔為「虛擬老公」。