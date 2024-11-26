薛家燕苑瓊丹不和真相揭秘 鄧兆尊：兩位阿姐說話有少少骨
撰文：金秀玲
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鄧兆尊近日到《娛樂好好玩》擔任嘉賓主持，上次自爆情史，令觀眾聽得過癮。而日前他再次做嘉賓主持，觀眾亦留言要求爆料，有人問他拍《皆大歡喜》時是否與苑瓊丹（苑仔）及薛家燕（家燕姐）不和，他說：「冇啲咁嘅事，我同任何人都冇不和。」
被問那麼苑仔與家燕姐之間又可有不和，他指《皆大歡喜》劇組好像一個家庭，但確實有少少事發生，不過已經當場解決，鄧兆尊說：「又唔可以話不和，曾經有少少磨擦咁樣啦，有一日，好輕微啫，後尾都處理咗，即時處理咗。」主持之一Tristan指苑仔曾經講過少少，鄧兆尊便還原事件，並透露當時就連高層曾勵珍（珍姐）都要出手。
鄧兆尊續說：「冇乜特別，有場戲，每一場都有個主角，嗰場戲講苑仔，家燕姐就話『我要加啲大頭』之類嘅嘢，其實好簡單，加咗之後導演知唔知，我哋唔知，有少少磨擦出現咗，兩個阿姐有少少輕微說話、有少少骨，嗰場戲拍得麻麻哋。」
之後他更大揭秘，透露原來珍姐的房間像保安室一樣，有多部電視機，她即時已睇到廠內發生何事，「你要明白珍姐間房好犀利，有好多部電視，每一間廠鍾意剔出嚟睇，每間廠發生咩事都睇到晒。」吳家樂亦補充：「下面講咩佢都聽到，聽到晒廠講乜嘢，可以同監製講，唔使匯報上去，佢即刻知。」而鄧兆尊亦藉此提醒各新人要小心說話。