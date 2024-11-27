38歲賴慰玲公布第二胎性別　陳瀅蔡思貝見證：做咗最值得取笑嘅事

2020年《萬千星輝頒獎典禮》憑《反黑路人甲》奪得「最佳女配角」獎的賴慰玲，今年8月Winki再度宣布有喜消息「相隔6年，再擁有這條曲線，仍然有一種好奇妙的感覺。」。近日她廣邀一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對，宣布腹中第2胎性別。



賴慰玲今年8月宣布懷有第2胎，當時已經「見肚」但手腳依然纖瘦。（IG@laiwinki）

賴慰玲說到兒子也也已經知道自己做哥哥，更說也也：「成日摸住話好鍾意佢。」(ig@laiwinki)

Winki賴慰玲講起在職媽媽嘅辛酸時不禁眼濕濕。

賴慰玲與舞台劇演員梁子峰2017年結婚兼懷孕喜訊，同年12月誕下囝囝也也（Marat），轉眼大仔將7歲，今年再度有喜。產前派對準備粉紅及粉藍色汽球，讓來賓猜測BB性別。賴慰玲拿住大型黑色汽球，上面寫有BOY OR GIRL字眼，由囝囝Marat刺穿氣球，散出藍色紙碎，即代表Winki再多一個前世情人。

賴慰玲一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對。（IG@laiwinki）

賴慰玲一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對。（IG@laiwinki）

賴慰玲一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對。（IG@laiwinki）

賴慰玲發文自爆搞笑事：「我係一早知道 My baby’s gender ，但我班老Best成日望住我個樣估得好開心，我就決定玩Gender Reveal Party ，由小劍手親手揭曉，好多謝各位契爸爸契媽媽再推高個能量值。我真係一直都好口密，點知喺即將要揭曉前嘅3秒，我做咗全世界最值得取笑嘅事「個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛！」大家聽到藍色⋯就⋯咁囉🙈好多謝各位契爸爸契媽媽再推高個能量值，扮唔知咁⋯好驚喜咁⋯揭曉咗啦！🎊」

賴慰玲一班好姊妹包括陳瀅、蔡思貝和何雁詩等參加產前派對。（IG@laiwinki）

賴慰玲囝囝用劍刺穿汽球。（IG@laiwinki）

賴慰玲第二胎都係仔﹗（IG@laiwinki）