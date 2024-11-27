43歲鑽石級筍盤黃宗澤崩壞　下頷腺鬆弛深邃法令紋現老態

入行超過26年，現年43歲的圈中筍盤黃宗澤（Bosco），外形出眾俘虜不少異性及女粉絲，出道多年穩站男神之位。但近日竟驚見面部浮腫無神顏值崩壞。



黃宗澤多年來keep得好好。（IG@boscomine）

Bosco今年在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，人氣強勁。（IG@boscomine）

Bosco在內地極受歡迎。（微博圖片）

黃宗澤近年拍不少電影。（梁碧玲 攝）

現年43歲的黃宗澤，獲讚不老傳說。（《法證先鋒VI 倖存者的救贖》劇照）

黃宗澤近年北上發展，拍下不少電影及合拍片，動作戲連連身手應相當好，亦不時在IG分享健身操肌照，狀態甚FIT。最近多了時間留在香港的Bosco，日前到火炭一間車仔麵小店支持老友，素顏戴住cap帽笑容滿面，但下頷腺鬆弛雙眼下垂看似相當疲累，加上深邃法令紋，樣子憔悴兼現老態，網民驚嘆男神不再。

黃宗澤、林峯及吳卓羲相識多年。（IG@boscomine）

黃宗澤多年來keep得好好。（IG@boscomine）

黃宗澤以往爆肌演出。(劇集截圖)

黃宗澤是超級車迷，最貴的車高達300萬元，曾被網民拍到駕駛炭黑色的法拉利跑車到其蠔吧餐廳。（IG@boscomine）

黃宗澤素顏撐老友顯老態。（IG@boscomine）