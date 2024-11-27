林文龍夫婦激罕甜蜜合體慶結婚20年　郭可盈望拍劇：隨時都ready

郭可盈與林文龍今日（27日）激罕以夫妻檔身份合體出席公開活動，提到2人今年踏入結婚20周年，他們接受訪問表示：「記憶猶新，呢個畫面永遠都好深刻，擺喺我哋嘅心裏面，有陣時阿女都會睇返啲片，佢都好享受去睇見到爹哋媽咪嘅愛情同幸福，從心而發咁開心。」林文龍則回應：「今日嚟到酒店諗返起當年行禮嗰一日咁好天氣。」

郭可盈與林文龍今日（27日）激罕以夫妻檔身份合體出席公開活動。（葉志明攝）

林文龍透露安排好行程為老婆慶生

被問到為什麼會打動兩公婆合體出席活動，林文龍笑說：「我哋真係好耐冇一齊出席活動，又適逢我老婆今日正日生日，主辦邀請我哋嘅時候，助手又同我哋講原來我哋兩公婆係老客戶，20年前嘅今日就係我哋嚟做活動，就見證佢哋創辦20周年，順便見證我哋創辦20周年，我覺得係好好嘅慶祝機會。」適逢老婆郭可盈今天生日有什麼慶祝，林文龍回應：「我已經訂好晒啲晚飯，安排好晒，一家三口開開心心食飯。」林文龍指自己屬於比較少儀式感的人。

林文龍夫婦今年踏入結婚20周年。（葉志明攝）

郭可盈指隨時ready接劇

講到郭可盈最近在內地演出唱歌，她表示：「其實真係好多年冇喺內地出席活動，有陣時遇到適合嘅邀請，件事最緊要開心就同大家見面。如果講拍戲的話，我隨時都ready，有好嘅團隊合適嘅劇本就好啦！」提到最近有留意什麼電視劇劇集，她說：「好似上年熱播嘅《新聞女王》，都係一個好專業嘅角色，有血有肉，好難得遇到一個好嘅劇本，呢一個係一個緣份。」

郭可盈息影15年突然復出內地登台。（小紅書截圖）

郭可盈手上戒指勁閃！（葉志明攝）

至於曾志偉有否出山主動邀請拍劇，她說：「近呢幾年大家都知道我嘅路向，有陣時不斷都會收到一啲內地嘅劇本，要離開香港一段時間就比較難，如果可以喺香港，又有啲合適嘅劇本，我好願意同大家見面。」講到女兒是否希望加入演藝圈，他們異口同聲表示：「阿女都仲係細個，新世代好貼切韓國風格，對音樂好熱愛同埋有天份，唔會諗入行住，等阿女再大啲先算！」

郭可盈望遇到好劇本再拍劇。（葉志明攝）

林文龍冇刻意諗夫妻合體接工作

談及會否希望夫妻檔接內地綜藝節目，林文龍直言：「我哋唔會刻意去諗呢啲嘢，所有嘅工作唔係話夫妻檔或者活動同拍嘢，如果遇到合適時間又啱嘅，咁就去enjoy，我哋唔會當係一份工作去做，已經唔係以前嘅心態，最緊要係享受。」至於林文龍是否正式離開亞視，他坦言：「冇啦！我已經離開咗啦！都係可遇不可求，去到呢個年紀，最主要享受人生同埋開心，工作生活都好要揀一啲自己鍾意嘅嘢去做，唔啱嘅就唔做。」

郭可盈同林文龍婚後育有一女。（IG@khy_official）